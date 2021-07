L-Gante reveló a Feinmann la verdadera historia de la PC con la que grabó el hit al que se refirió Cristina

Luego que analizara las letras de las canciones del artista argentino, que hacen mención a las drogas, el sexo y el alcohol, en esta ocasión Eduardo Feinmann tuvo la oportunidad de hablar telefónicamente con L-Gante.

Fue para su programa en La Nación+, en donde interrumpió una entrevista para poder atender la comunicación con el rapero, quien está de viaje en México por motivos de trabajo, pero también para tomarse unas vacaciones.

Además, contó que viajó con su madre para que ella pudiera emprender con los ingresos que él le da para ayudarla, extraídos de las ganancias que obtiene de la música.

“Está haciendo nuevos emprendimientos con la mano que recibe de mi parte ahora que ya me acomodé un poquito”, mencionó.

Hablaron brevemente sobre su carrera y sobre lo que sucedió esta última semana, cuando Cristina Kirchner lo mencionó cuando se refirió a las computadoras Conectar Igualdad, una iniciativa del gobierno con el fin de entregar netbooks a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

“L-Gante, un rapero, dice que con esa Conectar Igualdad que recibió en el 2014 y con un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, expresó la vicepresidenta.

Sobre este punto, el cantante le contó a Feinmann que abandonó la escuela, pero que actualmente está intentando retomar para poder finalizar los estudios.

Asimismo, se dedicó a esclarecer lo que había dicho en otra ocasión, sobre lo que había conseguido en la música con tan pocos recursos: “Una cosa que voy a corregir es que la netbook la compré por mi cuenta. Como yo abandoné la escuela porque tuve complicaciones, vivía sólo con mi mamá y preferí trabajar a temprana edad; la obtuve de mi parte”.

Con esta aclaración, Feinmann le retrucó: “Ah. No era entonces la computadora Conectar, no sé cuánto, que te regaló Cristina, como dijo ella… Fake news de Cristina. Increíble”.

Lejos de seguirle la corriente, el artista mencionó que “sirve igual”. Y agregó: “Creo que mi punto de vista no está tan errado, que es que sirve muy bien tener un ordenador inteligente para una persona que está interesada en algo… en progresar”.

Además, contó que le sorprendió cuando la vicepresidenta lo nombró en televisión: “Mis seguidores me empezaron a mandar todo tipo de material para que vea. Sinceramente, sin dar mi lado político (…), doy gracias que una persona que fue Presidenta se tome el cargo de darme un reconocimiento”.

Buen humor

También hubo un momento gracioso en la charla, cuando L-Gante le confesó al conductor que los fanáticos no querían que hablara con él. Ante la pregunta del porqué, el artista le respondió: “La verdad que no sé, pero… nada. Re piola. ¡La mejor Feinmann, eh!”. Las risas no faltaron; el buen humor entre ambos prevaleció.

E hizo referencia a la letra de su tema que analizó el periodista: “¿Vio la canción que escuchó usted, Feinmann?”. “Sí, tu hit en el que… qué sé yo, estás revoleando armas y hablás de charuto… un churro mixto… el churrito mixto”, le respondió el conductor.

“A temprana edad yo probé diferentes drogas. Y hoy en día dejé todo”, expresó el cantante y recibió una felicitación por parte de Feinmann: “Si dejaste las drogas, te aplaudo”.

Aunque después aclaró: “Sólo fumo marihuana. La uso para relajar, bajar el estrés. A mí nunca me hizo nada raro o hacer cosas en contra de mi voluntad. Pero nada… creo que usted está un poco en contra, así que pasemos de tema”.

(Risas en el estudio y del otro lado del teléfono.)

Sobre las letras de las canciones, reflexionó: “Me di a conocer con ese tema, antes no me conocía nadie. Nadie se ponía a ver qué clase de persona era y demás cosas. (…) Muchas veces quise hacer canciones con letras mejores, pero bueno, la gente me valoró como un gran artista con esa canción. ¿Podés creer?”. “El tema con el que me di a conocer tiene una letra que es la cruda realidad que yo di. No es que quiera transmitir un mensaje para que me vean como ejemplo. Para ejemplo, están papá y mamá”, agregó.

Al final de la charla, Feinmann le preguntó si en su vuelta a Buenos Aires lo iba a ir a visitar, que le encantaría tenerlo en el estudio para poder “charlar cara a cara”.

El cantante contó que todavía no sabe cuándo vuelve porque le cancelaron los vuelos, a lo que el conductor aprovechó para hacer otra broma política: “Este gobierno te deja varado, ¿viste?”, a lo que L-Gante le retrucó: “Pero bueno, vamos a ver si vuelvo en el Tango 01”.

La entrevista finalizó con la aceptación del intérprete a pisar el estudio apenas aterrice en el país. “Estoy completamente abierto. ¡Nos vemos, perro!”, lo saludó. (NA)