Habló la madre de Chano: “Mi hijo hace 20 años que pide ayuda"

Marina Charpentier, la madre del músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier, realizó su primera aparición pública desde que su hijo fuera baleado por un policía tras haber sufrido un brote psicótico y pidió a las autoridades sanitarias del país que “hagan algo” para mejorar la atención a quienes padecen problemas de salud mental y de adicciones.

La madre del ex líder de Tan Biónica, que fue testigo del episodio en donde su hijo fue baleado por un policía tras días de tensión en la casa del country de Exaltación de la Cruz, habló ante la prensa en la puerta del sanatorio Otamendi, donde Chano se encuentra internado y pelea por su vida desde el lunes a la madrugada. Sin responder preguntas y en un estado de profunda angustia y lágrimas, pidió ayuda a la comunidad y a las autoridades en nombre de todas las madres de quienes padecen trastornos mentales o adicciones.

“Sólo quiero decir que acá no hay nadie contra nadie. No es una mamá contra la policía. Cómo yo voy a estar en contra de la Policía de Capilla del Señor, que es la gente que nos cuida y que han ayudado a mi hijo tantas veces. Acá sólo hay víctimas, que es mi hijo. Es la primera víctima que está luchando por su vida”, afirmó, en relación a las declaraciones de los efectivos que acudieron a la casa del barrio privado en Exaltación de la Cruz, donde sucedieron los hechos.

En declaraciones recientes a un canal de noticias, la madre del músico -que todavía no declaró como testigo en el expediente investigado por la Justicia- aseguró que no había sido agredida por su hijo. Sin embargo, su propio hermano, su pareja y el psiquiatra que convocó al country detallaron agresiones de Chano a su madre, cuchillo en mano, entre otros episodios de violencia.

Sin embargo, el momento del disparo es descripto solo por uno de los policías: el efectivo que disparó todavía no fue citado por el nuevo fiscal del expediente, Martín Zocca, de la UFI N°1 de Zárate, ya que podría ser indagado como imputado, no como testigo, en caso de que haya elementos para probar un exceso en legítima defensa que por el momento no están en la investigación.

“Yo sólo llamé a una guardia médica para que ayuden a mi hijo y sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo sólo pedí ayuda”, afirmó Marina.

Y continuó: “No sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Sólo pido que hagan algo con la ley de salud mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Está lleno de madres que no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha”.

Marina también hizo referencia a la dura lucha de dos décadas que su hijo viene llevando contra la adicción a las drogas, por lo que agradeció al equipo terapéutico, que acompaña y atiende al músico desde hace al menos 20 años. Además, afirmó que el propio Chano realizó numerosos pedidos de ayuda a través de la expresión de su arte.

“Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda. Y quiero agradecer a su equipo terapéutico, que lo tiene toda la vida, porque mi hijo hace 20 años está en tratamiento”, dijo entre lágrimas.

De acuerdo a los testimonios en el expediente, la Policía Bonaerense fue convocada ya que Chano se encontraba fuera de control. El personal médico y su madre no podían disuadirlo de su actitud violenta.

A su vez, la madre de Chano agradeció a todos los profesionales del sanatorio Otamendi donde su hijo se encuentra internado en el área de terapia intensiva: “Quiero agradecer también que nos ha respetado, que nos da mensajes de aliento y que le dan fuerzas a mi hijo”.

El ex líder de Tan Biónica tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por el disparo en el abdomen recibido durante la intervención policial en la casa de Exaltación de la Cruz. Durante la operación, le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas. De acuerdo a la información que surgió en las últimas horas del martes, al músico le quitaron la asistencia respiratoria mecánica, aunque su estado de salud todavía es grave.

Ayer por la mañana, Marina Charpentier dialogó de manera informal con Juan Manuel Esperante, fiscal anterior del caso, que cambió de investigador por una resolución interna de la Procuración que indica que un expediente protagonizado por un policía debe ser investigado por una UFI de delitos complejos. El fiscal la notó sumamente afectada, preocupada por la situación penal de su hijo. De momento, Chano no será imputado. La preocupación de la Justicia, según fuentes en Tribunales, es determinar la responsabilidad del policía que disparó.