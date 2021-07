Schwartzman: "Es ridículo arrancar a jugar a las 11 de la mañana con 37 de térmica"

Diego Schwartzman fue el único de los cuatro argentinos que superó la primera ronda del single masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de vencer esta madrugada al peruano Juan Pablo Varillas 7-5 y 6-4 en la cancha 2 del Parque de tenis de Ariake.

El número 13 del mundo batalló durante dos horas y un minuto para eliminar al jugador sudamericano (122), a quien nunca había enfrentado en el circuito profesional ATP.

"Hay muchos motivos: no jugaba en cemento desde hacía más de dos meses, en Miami; lo hice contra un rival que no conocía y era mi debut olímpico. Al principio estaba tenso, más que cometer errores no tenía impacto. En el segundo set pude mejorar pero el también jugó bien. Creo que lo más positivo fue haber tenido mis mejores momentos en el cierre de cada set", resumió en diálogo con TyC Sports.

Finalmente lanzó una crítica hacia la organización: "Es ridículo arrancar a jugar a las 11 de la mañana con 37 de térmica. Se podría arrancar un poco más tarde cuando baja un poco el sol y hay más viento. Es una pena que no tengan en cuenta eso en un torneo que se juega cada cuatro años".

Schwartzman jugará la siguiente instancia con el checo Tomas Machac (145) o el portugués Joao Sousa (137).

Antes del "Peque", sus compatriotas Francisco Cerúndolo, Federico Coria y Facundo Bagnis se despidieron en partidos que también marcaron su debut en la historia de los Juegos Olímpicos.

Cerúndolo, de 22 años, número 116 del ranking ATP, cayó ante el británico Liam Broady por 7-5, 6-7 (4) y 6-2 en un extenso partido de tres horas y tres minutos.

Coria (62), de 29 años, lo hizo ante el kazajo Mikhail Kukushkin 7-6 (4) y 7-5; mientras que Bagnis fue doblegado por el alemán Dominik Koepfer 3-6, 6-3 y 7-5.

En el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska accedió a la segunda ronda de Tokio 2020, al aprovechar el retiro de su rival, la kazaja Yulia Putintseva, a la que le ganaba 7-6 (4) y 1-3.

El tenis argentino acumula cinco medallas en su historial olímpico, dos de ellas ganadas por Juan Martín Del Potro en las pasadas ediciones: Londres 2012 (bronce) y Río de Janeiro 2016 (plata).

Las restantes fueron conseguidas por Gabriela Sabatini (plata, Seúl '88), Javier Frana-Christian Miniussi (bronce, Barcelona '92) y Paola Suárez-Patricia Tarabini (bronce, Atenas 2004).