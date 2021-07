El "Flaco" Minor tiene las herramientas para ilusionar a Taller Paco

Con una destacada trayectoria en el fútbol profesional, jugó desde primera división de AFA a torneo Promocional de la Liga del Sur, Diego Antonio Minor es uno de los destacados que tiene la Liga Comercial. Un mediocampista con mucho gol, clave para varios títulos consecutivos de Ferretería TyC, el "Flaco" pasó este año a compartir su pasión con su hermano Claudio en Taller Paco.

Tras un buen comienzo en el Torneo Preparación de la división Veteranos C, el volante se ilusiona con dar un salto de categoría, aunque hoy la prioridad es disfrutar del regreso a las canchas.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Es la liga más importante de la ciudad y tiene muchos equipos con ex jugadores, cuestión que hace más interesante y difícil cada torneo que se juega.

--¿Cómo ves el torneo?

--Con toda esta pandemia se complicó todo. Se hace lo que se puede, pero creo que todos trataremos de que salga lo más competitivo posible.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--Qué todos los partidos son muy difíciles. Cada sábado es una final... Pero lo mas importante es el grupo que conformamos.

--¿Qué te gustó y qué no del equipo hasta acá?

--Me gusta que siempre trata de jugar al fútbol sea cual fuera el rival de turno y en la que cancha que nos toque. Por otro lado, no me gusta que no haya tercer tiempo, del que nos acostumbró el 'Cable' Arango, ja ja.

--¿Qué análisis hacés de los primeros partidos?

--Estamos tratando de adaptarnos a esta Categoría C, ya que siempre con Ferretería TyC jugamos en la A. Son partidos más cerrados y, por momentos, hay menos fútbol.

--¿Para qué está el equipo?

--Para disfrutar y ver qué pasa. Obviamente, uno siempre quiere ganar y salir campeón, pero lo mas importante son los amigos, el grupo, etcétera.

--¿Qué nivel ves en los rivales y a quienes ves como candidatos?

--Hay muy buenos equipos y con buen pie. Jugamos contra poco equipos, pero uno ya los conoce porque juegan hace rato en la Liga.

--¿Cómo vivis el fútbol en la actualidad?

--Tranquilo. Disfruto cada sábado de ir a la cancha y poder jugar con amigos, especialmente con mi hermano Claudio, más conocido como “Paco”, ja, ja.

--¿Cuánto se extrañaba el fútbol de los sábados?

--Sinceramente, no veíamos la hora de volver a jugar, de vernos un rato aunque y disfrutar todos juntos.

--¿Qué te dicen los que te conocen por tu paso en el fútbol profesional?

--Conozco muchos chicos de muchos años en la Liga del Sur y Liga Comercial y, la verdad, que se disfruta jugar contra ellos. Creo que deben pensar lo mismo de mí.

A un toque

--¿Quién es el más talentoso del equipo? "Pablo Arriagada, Matías Vázquez, Carlos Valle y Mauro Martín".

--¿Cuál es el más rústico? “Mikeleiz, Agustín y el 'Loquito' Girou, un genio que se viene de Sierra de la Ventaja a jugar todos los sábados”.

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? "Los hermanos Vázquez, Matías y Sebastián".

--¿Quién es el que más entiende el juego? "Pablo Arriagada"

--¿Cuál vive en una burbuja? "El Gulas".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? "Creo que yo".

--¿Quién es el más divertido? "Y Seba Vázquez y yo. Además, 'Pablito' tiene otro nivel con el humor".

Un 8 de ida y vuelta

1--El mejor partido tuyo que recuerdes. "Creo que todavía no lo jugué, ja, ja. Ya voy a meter uno bueno, ja, ja".

2--El peor partido. "Son muchos y todavía quedan más, ja, ja".

3--La principal virtud. "La moral", ja, ja.

4--El mayor defecto. "La poca visión de juego".

5--El mejor gol que hiciste. "Son varios, ja, ja".

6--El gol que más gritaste. "En una final en un torneo Preparación. Hice dos goles y ganamos 2 a 1 con uno en el último minuto".

7--Hincha de. "Villa Mitre y Boca".

8--¿A quién admirás? "Messi, Maradona. Y de acá, a Ariel Amaya".

9--¿Qué te falta lograr en el fútbol? "Salir campeón o ascender con Taller Paco".

Los números del "Flaco"

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Veteranos C Taller Paco 3 5 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Veteranos Taller Paco 4 4 1 0 2019 Copa de Campeones Veteranos Ferreteria T y C 2 0 0 0 2019 Oficial Veteranos A Ferreteria T y C 21 21 1 0 2019 Preparación Veteranos A Ferreteria T y C 8 8 1 0 2018 Copa de Campeones Veteranos Ferreteria T y C 2 2 0 0 2018 Oficial Veteranos A Ferreteria T y C 20 22 1 0 2018 Preparación Veteranos A Ferreteria T y C 8 12 0 0 2017 Copa de Campeones Veteranos Ferreteria T y C 2 2 0 0 2017 Oficial Veteranos A Ferreteria T y C 20 28 1 0 2017 Preparación Veteranos A Ferreteria T y C 7 4 0 0 2016 Preparación Veteranos A Ferreteria T y C 3 0 0 0 Totales: 100 108 5 0

El perfil del “Flaco”



--Nombre: Diego Antonio Minor.

--Fecha y lugar de nacimiento: 15/11/80, en Rio Negro.

--Grupo familiar: Es hijo de Pedro Minor y Marta Pompilio. Tiene tres hermanos: Roxana, Fabiana y Claudio. Es papá de Nicolás (18 años), Genaro (7) y Mora (6). Está casado con Gimena Cance.

--Trayectoria: Ferroviario e Independiente de Coronel Dorrego, Villa Mitre, Quilmes, Godoy Cruz, Tigre, Brown de Madryn, Liniers, Alvarado, Unión de Tornquist, Pacífico de Cabildo, Catalgas regulares, Ferretería TyC y Taller Paco.