El fútbol argentino, con la ilusión de volver a saborear la gloria olímpica

El fútbol argentino llegó ayer a los Juegos de Tokio con la esperanza de volver a saborear la gloria olímpica alcanzada con las medallas doradas en Atenas 2004 y Beijing 2008, y las también importantes preseas de plata obtenidas en Ámsterdam 1928 y Atlanta 1996.

El jueves hará su presentación ante Australia a partir de las 7.30.

La postergada cita olímpica de Tokio es además una magnífica oportunidad para borrar la mala imagen dejada en Río 2016 cuando no pasó de la fase de clasificación como culminación de una cadena de errores dirigenciales que derivaron en una convocatoria de jugadores a último momento y el nombramiento de Julio Jorge Olarticoechea como entrenador porque era el único que tenía contrato vigente con la AFA.

El seleccionado Sub 23 dirigido por Fernando Batista integrará el grupo C junto con Egipto, campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23 2019; España, el vencedor de la Eurocopa Sub 21 también en 2019, y Australia, tercera en el campeonato Sub 23 asiático detrás de Corea del Sur y Arabia Saudita.

#Futbol #Tokyo2020 A 2 días de su debut, el seleccionado sub 23 ya se instaló en la Villa Olímpica. El conjunto dirigido por Fernando Batista tendrá su estreno ante Australia el 22/7 a las 7:30. Le sigue Egipto el 25/7 a las 4:30 y cerrará la zona ante España el 28/7 a las 8. pic.twitter.com/bjhIu40Naq — Deportes Argentina (@DeportesAR) July 18, 2021

Argentina debutará mañana ante Australia, a las 7.30, en el Domo Sapporo, un estadio con capacidad para 42.000 personas diseñado para la Copa del Mundo 2002 y remodelado en 2015.

Tres días después enfrentará en el mismo escenario a Egipto, a las 4.30, y cerrará su participación en la fase de grupos frente a España el 28 de este mes, a las 8, en el estadio Saitama, el más grande de Japón con capacidad para 63.000 espectadores, sede de cuatro partidos en la Copa del Mundo 2002 y ocho en el Mundial femenino 2012.

Argentina clasificó a los Juegos tras ganar el Preolímpico jugado en Colombia entre el 18 de enero y el 9 de febrero, un torneo que sirvió además para sentar las bases del equipo que debutará la semana próxima, ya que de ese plantel todavía perduran ocho jugadores: el arquero Joaquín Blázquez: los defensores Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez y Claudio Bravo; los volantes Fausto Vera, Tomás Belmonte y Alexis Mac Allister, y los delanteros Agustín Urzi y el goleador Adolfo Gaich.

A ellos se les sumaron los arqueros Jeremías Ledesma y Lautaro Morales: los defensores Leonel Mosevich, Marcelo Herrera, Francisco Ortega y Facundo Medina; los volantes Santiago Colombatto, Martín Payero, Fernando Valenzuela, Pedro De la Vega y Thiago Almada, y los delanteros Ezequiel Barco y Ezequiel Ponce.

Un plantel competitivo

La idea de Batista era aprovechar la base del conjunto que ganó el Preolímpico y sumar a tres jugadores grandes de peso. Para eso incluyó en la lista de 50 futbolistas que pide el Comité Olímpico Internacional a integrantes de la selección mayor como Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Nicolás Domínguez, Ezequiel Palacios, Nicolás González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Juan Musso y Ángel Correa.

También figuraban hombres de peso como Carlos Izquierdoz, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Agustín Marchesín, Jeremías Ledesma, Lucas Alario, Marcos Senesi y Santiago Ascacíbar, y futbolistas probados que no eran mayores de 23 años como Leonardo Balerdi y Nicolás Capaldo,

De ellos solo Ledesma, arquero de Cádiz de España que logró el permiso para concurrir a la cita olímpica. En el caso de Alario una lesión le imposibilitó estar en los Juegos, ya que el delantero de Bayer Leverkusen tenía el visto bueno de los directivos alemanes.

Estos contratiempos no impidieron que Batista conforme un plantel a priori competitivo, una muestra de que el fútbol argentino todavía genera jugadores de calidad, con la sólida columna vertebral que aportan Ledesma, Nehuén Pérez, Vera, MacAllister y Gaich, más la inspiración que aportan Barco y Almada.

Todos los equipos

El deporte más popular del mundo estará presente en Tokio con 16 equipos masculinos distribuidos en cuatro grupos. El A lo conforman Japón, Sudáfrica, México y Francia, el B Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania, y el D Brasil, Alemania (últimos finalistas olímpicos), Costa de Marfil y Arabia Saudita.

Si Argentina gana su grupo jugará el 31 de julio con el segundo del D, en Rifu, y su sale segundo lo hará el mismo día, en Saitama, con el primero del D.

También jugarán en Tokio 12 equipos femeninos distribuidos en tres grupos de cuatro, accediendo a los cuartos de final los dos primeros y los dos mejores terceros.