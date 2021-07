El problema de River que aprovechó Colón, según Marcelo Gallardo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo admitió anoche, luego de la derrota por 2-1 como local ante el vigente campeón del fútbol argentino, Colón, que "los defectos propios los rivales" se lo hacen "pagar caro" a su equipo.



"A veces los defectos propios hacen que el rival los aproveche y nos los haga pagar caros. Y eso fue lo que pasó esta noche con Colón. Nos encontramos con un gol en contra demasiado fácil en el arranque del partido y eso nos colocó ante un panorama diferente al previsto", reconoció Gallardo en la conferencia pospartido.



"Pero además no supimos resolver situaciones en ese primer tiempo y encima al rival le expulsaron enseguida un jugador (Gonzalo Piovi a los 13 minutos de la etapa inicial), lo que permitía que nos pusiéramos en partido, pero fallamos en algunas ocasiones como para convertir y encima nos anotaron el segundo gol", apuntó.



Y en tren de admisiones y de reconocimiento al rival en el que justamente debutó hoy su hijo Nahuel, el "Muñeco" sostuvo que "claramente hubo una virtud del rival, que aun con ese hombre de menos no se puso en situación defensiva y siguió atacando todas las veces que pudo".



"Después, ya en el segundo tiempo Colón se sintió debilitado por ese hombre de menos y se refugió a defender la ventaja, algo que hizo muy bien. En conclusión el rival hizo su partido, pegó en los momentos justos y nosotros no supimos reaccionar a tiempo ni concretar las situaciones que se nos presentaron en el final, salvo el descuento de Matías Suárez", concluyó Gallardo.



El miércoles River se juega el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores en cancha de Argentinos Juniors, luego de empatar 1 a 1 en el Monumental el cotejo de ida de octavos.