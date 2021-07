"Falucho" Herrera y "Maxi" Bowen palpitan el choque de esta tarde entre Villa Mitre y Sansinena

Con la ilusión de sumar unidades en un torneo tan exigente como el Federal A, Villa Mitre y Sansinena reeditarán hoy otro enfrentamiento entre representantes bahienses de la Liga del Sur, en lo que será la fecha N°13.

El partido se jugará en El Fortín de Maipú y Necochea, desde las 15, y será arbitrado por Sergio Testa, secundado por Lautaro Andreis y Lepoldo Gorosito, como líneas, y Pablo Leguizamón como cuarto.

Palpitando lo que será un nuevo cruce entre ambos -igualaron en los últimos dos enfrentamientos-, los goleadores Carlos Herrera y Maximiliano Bowen ofrecieron su punto de vista:

Herrera: "Vamos a mejorar"

* “Tenemos que estar muy concentrados porque Sansinena tiene jugadores desequilibrantes. Imagino un partido luchado, trabado, muy parecido a lo que se viene dando últimamente”.

* “Hemos tenido efectividad de local, pero no lo pudimos plasmar de visitante. Esa irregularidad nos hizo bajar en la tabla, pero confío en que la vamos a recuperar”.

* “Para estar prendidos tenés que ganar todos los partidos que jugás como local. Nuestra meta es volver a pelear por el ascenso, estar en el grupo de arriba. Llegaron jugadores que nos pueden aportar mucho, como (Ramiro) Formigo, al que ya conocemos, pero también va a ser importante el aporte de (Eric) Soloppi, (Alfredo) Pusetto y (Lautaro) Di Santo”.

* “Lo bueno del grupo es que juegue quien juegue va a dejar lo mejor adentro de la cancha. Estoy convencido de que vamos a mejorar como equipo, que vendrán resultados muy buenos”.

* “El gol a Olimpo es inolvidable. Se dio en un contexto muy favorable, pero quedó para la historia. Después tengo un par de penal y uno que me picó mal (risas) contra Huracán Las Heras”.

* “Con Sansinena estoy en deuda. Hice uno por Copa Argentina, pero me lo anularon. Ojalá tenga una chance para marcar, porque estos partidos se definen por detalles”.

* “Sansinena tiene gente alta, especialistas en la pelota detenida. Nosotros también tenemos un juego aéreo fuerte, de hecho hemos ganado partidos de esa manera”.

* “Que salta un lindo espectáculo, no un 0-0 aburrido. Creo que en este partido habrá goles y confío en que va a ganar Villa Mitre, que nos de el envión que estamos necesitando”.

Bowen: "Villa Mitre tiene la obligación de ganar"

* “Va a ser un partido difícil. Nos conocemos, se han dado, últimamente, partidos cerrados y sin goles, pero confío en que esta vez podemos ganar porque el grupo está muy bien”.

* “Nos ha costado de visitante, aunque también es cierto que se nos escaparon puntos de manera increíble. Por suerte de local nos va bastante bien y estamos muy cerca de los ocho mejores, que es a lo que aspiramos”.

* “Villa Mitre tiene una racha positiva en su estadio que lo mantiene firme. Tiene la obligación de ganar, por lo que seguramente va a proponer jugar en nuestro campo”.

* “Tenemos variantes en ataque, cambiamos la táctica en todo momento, porque tanto yo, como Antú (Hernández) y Recalde intercambiamos funciones. La pelota parada también es uno de nuestros fuertes”.

* “No esperábamos la salida de Sergio (Preiseajniuc), porque estaba haciendo un buen trabajo. ‘Caito’ (Flores) venía trabajando con Sergio, no va a cambiar mucho la manera de jugar, al menos hasta que asuma otro técnico. Contra Ferro se vio un equipo equilibrado, que presionó al rival y llegó al gol”.

* “Vengo con mucha confianza. Me tocó superar una lesión (desgarro) y el Covid, pero nunca me rendí. Estar con 6 goles a esta altura del torneo me motiva aún más; espero poder seguir por esta senda”.

* “¿El más lindo? A Camioneros. Un pase de Federico Pérez, la pelota quedó picando y la ‘pinché’ al segundo palo. Soy de resolver rápido, no pienso demasiado en la posición del arquero rival. Si la tengo ahí busco acertarle a los tres palos”.

* “A Villa Mitre no le convertí en los Federales; lo hice por Copa Argentina y Liga del Sur. Sería lindo, porque me tocó con Olimpo; por tratarse de equipos de la ciudad los partidos son especiales".

Probables formaciones

Villa Mitre: Rébora; Dauwalder, Manchafico, Del Grecco, Elordi; Distaulo o Formigo, Cocciarini, Ramírez, Enzo González, Carlos Herrera y Maximiliano Herrera. DT: Carlos Mungo.

Sansinena: Vaccaneo; Viera, Osinaga, C. Gimenez, Achares; Bárez, T. Hernández, A. Hernández, Bowen; Recalde y Delorte. DT: Ricardo Flores.

Árbitro: Sergio Testa.

Cancha: Villa Mitre.

Hora: 15.

Olimpo visita San Juan

Olimpo, en San Juan, tratará de aprovechar su gran momento, visitando, también desde las 15, a Sportivo Peñarol de Chimbas.

El cotejo será dirigido por Nelson Bejas.

El aurinegro acumula cuatro triunfos en fila y siete partidos invicto, con seis triunfos y un empate.

Este gran presente hace que en esta jornada el aurinegro pueda quedar como uno de los líderes del grupo, ya que junto a Cipolletti se encuentra a tres puntos del líder Deportivo Madryn.

El probable equipo será con: Villar; López Alba, Capraro, M. Ferreyra, Gancedo; Seimandi, S. Fernández, Ham, Hadad; Guille y Ledesma. DT: C. Mayor.

El resto

La fecha 13 de la Zona A se inició ayer con el triunfo de Ferro de Pico por 1 a 0 ante Juventud Unida de San Luis.

El resto de los partidos irán hoy: Cipolletti-Huracán LH (a la 14), Ciudad Bolívar-Desamparados (15), Círculo Deportivo-Camioneros, Independiente CH-Sol de Mayo y Estudiantes SL-Deportivo Madryn (15.30).

La tabla

Así están las posiciones tras 11 fechas

1º) Deportivo Madryn, 26 puntos.

2º) Cipolletti y Olimpo, 23.

4º) Desamparados, 22.

5º) J. Unida, 21.

6º) Independiente CH, 20.

7º) Villa Mitre y Ferro, 17.

9º) Sol de Mayo y Sp. Peñarol SJ, 16.

11º) Sansinena, 15.

12º) Ciudad Bolívar y Huracán LH, 12.

14º) Círculo Deportivo, 10.

15º) Camioneros, 9.

16º) Estudiantes SL, 6.