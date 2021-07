Violenta entradera en el barrio Palos Verdes: robaron un auto y dinero

La Policía investiga una violenta entradera que se produjo anoche en el barrio Palos Verdes, a corta distancia de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la UNS.

El hecho se registró, sobre las 22.30, cuando un grupo de delincuentes -dos hombres y dos mujeres, según se informó- golpearon la puerta de una vivienda ubicada en Alsina al 3200 y fueron atendidos por un hombre de 75 años, que fue víctima del robo.

Los asaltantes maniataron al vecino y le sustrajeron una cantidad no informada de dinero en efectivo y su automóvil, un Peugeot 308, que hasta el momento no fue localizado o al menos no hubo reporte en ese sentido.

Sobre las 23.30 el damnificado dio aviso al 911 y se montó un operativo para dar con los 4 ladrones, pero el resultado fue negativo.