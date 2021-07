Video: conocé el nuevo monoplaza a utilizarse desde la próxima temporada

Tal como se había anunciado semanas atrás, la Fórmula 1 presentó hoy en sociedad, en la previa al Gran Premio de Silverstone, el nuevo monoplaza a utilizarse en la próxima temporada bajo una nueva reglamentación técnica.

Como se anticipó hace unos días en redes sociales, el nuevo bólido presenta diferencias muy notorias respecto al actual vehículo, empezando por el bajo morro, el cual se encuentra unido a un gran alerón delantero con endplates integrados; los revestimientos aerodinámicos de las ruedas y el concepto único de alerón trasero.

