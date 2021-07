Tetaz: "Cuando escuché debatir si Máximo Kirchner va a ser el próximo Presidente, no me quedaron dudas de ser candidato"

El economista y precandidato a diputado nacional Martín Tetaz aseveró que aceptó ser candidato por el "boom" que supone el lanzamiento de Facundo Manes en el radicalismo y para enfrentar la idea de que Máximo Kirchner puede ser el próximo presidente del país.

"Decidí hacer política porque es una oportunidad del resurgimiento del partido del que soy militante desde los 18 años. El radicalismo venía siendo como ese hermano chiquito al que le prestan el joystick cada tanto pero en realidad juegan los grandes", explicó Tetaz en declaraciones radiales.

En ese sentido, consideró que "los liderazgos no se piden. Hay que construirlos y tomarlos" y "la decisión de Manes de jugar en Provincia entusiasmó al radicalismo". "La postulación de Manes en Provincia de Buenos Aires fue un boom dentro del radicalismo", sintetizó.

Al mismo tiempo, manifestó: "Si tenía alguna duda, cuando prendí la tele y escucho al presidente o al Frente de Todos debatiendo si Máximo Kirchner va a ser el próximo presidente, ahí no me quedaron dudas".

"Hay gente que la está pasando muy mal, uno de los grandes ejes de la campaña es la economía, otros son la gestión de la pandemia y la crisis educativa", sostuvo. Y contó: "Al primero que llamé cuando Lousteau me propuso ser candidato fue a Jorge Lanata. Muchos dentro de los medios me decían 'no te jugués ahora', mi familia estaba resignada, y otros me decían que me la juegue". "Hay gente que no aguanta más y se quiere ir del país. Necesitamos demostrarles que hay una alternativa", concluyó.