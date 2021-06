¿Qué pasó con Verstappen? Pirelli dio las explicaciones sobre el accidente

No fueron hechos aislados, todo lo contrario. No es común que ello suceda en plena recta principal, y menos a pilotos de su talla. Sea como fuere, el holandés Max Verstappen perdió una enorme posibilidad ayer en el circuito callejero de Bakú.

Inesperadamente, a falta de dos giros para el banderazo, el Red Bull Nº33 salió despedido de la recta principal hacia la contención de neumáticos, provocando un fuerte choque y el posterior abandono, cuando la victoria prácticamente era un hecho.

Minutos después, la imagen reveló el problema: un pinchazo en el neumático trasero izquierdo, el mismo inconveniente que causó el accidente del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) en la primera parte de carrera. ¿Qué pasó?

El accidente:

“Obviamente tenemos que hacer una investigación, eso está claro. Lo que he recopilado hasta ahora son solo indicios preliminares. Fue un reventón repentino, tanto para Lance como para Max, sin ningún aviso. Fueron en el neumático trasero izquierdo, que no es el más estresado aquí, ese es el trasero derecho. Y el otro punto si hablamos de desgaste, el neumático más desgastado es el delantero derecho. Así que no es una cuestión de desgaste”, explicó Mario Isola, director de Pirelli, la empresa proveedores de neumáticos.

“Otro elemento que es importante es que hemos encontrado en el neumático trasero izquierdo de Lewis Hamilton otro corte, bastante grande. Esto fue en la bandera roja, así que en el mismo relevo donde Max se estrelló. Vinieron los coches, desmontaron los neumáticos para montar un juego nuevo, revisamos los usados y encontramos un corte en el trasero izquierdo. Por suerte, este corte no afectaba a la construcción y por eso no perdió presión. Así que tenemos pruebas de otro neumático con un corte”.

Por último, Isola, quien se manifestó preocupado por los accidentes, expresó: “Es casi imposible diseñar un neumático que sea capaz de resistir a cualquier tipo de resto, si es que son restos los causantes. Si no lo son, tenemos que considerar nuestras acciones futuras. Creo que fueron restos, porque no tuvieron ningún aviso de que hubiera algo extraño en el coche, en la suspensión, en el neumático, en el freno, nada daba señales de fallo. Y fue un fallo repentino”.