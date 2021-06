Polémica por la suba del 40% a empleados del Congreso que prevé incluir a diputados y senadores

Cristina Kirchner y Sergio Massa, presidentes del Senado y Diputados respectivamente, firmaron esta semana con los representantes gremiales un aumento del 40% para los trabajadores del Congreso, el cual se prevé que impacte en los salarios de los diputados y senadores.

Desde que asumieron las actuales autoridades, en diciembre de 2019, los legisladores nacionales no tuvieron ningún aumento. En el marco de la pandemia y de la crisis económica, en distintas instancias se firmaron congelamientos para las dietas de los diputados y senadores, por lo que cada mes perciben lo mismo que hace un año y medio.

De este modo, el acuerdo alcanzado entre las autoridades de las cámaras y los representantes gremiales alcanzaría también a los legisladores, ya que actualiza un 40% el valor del módulo, mediante el que se calculan los salarios de toda la planta del Congreso. Vale recordar que el presupuesto nacional 2021, aprobado por ambas cámaras, establece una pauta inflacionaria del 29% para todo el año, con lo cual el ajuste salarial se ubica 11 puntos arriba.

No obstante, en ocasiones anteriores estos aumentos no habían impactado sobre la dieta de los legisladores, ya que se les congelaron los salarios por la pandemia. Sobre este punto, cerca de la presidencia de Diputados aseguran que el aumento no aplicará a legisladores ni tampoco a autoridades superiores. Pero no todos observan lo mismo.

"Esta es la pauta para la fijación de las dietas y la norma que las congeló está vencida", comenta un diputado nacional, que considera que sí impactaría la actualización.

Actualmente, un diputado nacional percibe un salario de alrededor de $200.000 entre todos los conceptos. Puede sufrir algunas variaciones debido a los distintos componentes. En el caso de los que viven a más de 100 kilómetros se aplica el desarraigo, que es un plus del 14%.

"Si se compara con un empleado jerárquico promedio del Estado, estamos muy por debajo. En la Auditoría General de la Nación cobran el doble. Y ni hablar en la AFIP, tienen sueldos millonarios", asegura otro diputado. En este sentido, reconoce ser consciente de que ni siquiera se puede dar un debate público por el aumento de sueldos de los políticos en el actual contexto del país. (Fuente: Cronista.com)