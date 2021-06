Un "Chivo" que no deja ninguna red sana los sábados por la tarde

El fútbol de los sábados es un cable a tierra para muchos futbolistas amateurs. Ese es el caso del "chivo" José Luis Henríquez, quien no pierde la pasión por el deporte más hermoso del planeta luego de haber transitado tantos potreros.

El actual director general de Defensa Civil no ve la hora de que vuelva a rodar la pelota para seguir despuntando el vicio con los Municipales en la categoría Seniors, donde sigue demostrando su capacidad goleadora.

Mientras tanto, le contó a La Nueva. sus sensaciones.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Para jugadores como yo que no tuvieron la posibilidad de jugar en la Liga del Sur, jugar en la Liga Comercial es una muy buena medida, ya que desde esta competencia tuve la posibilidad de jugar el clubes de la zona.

--¿Cómo ves el torneo?

--Siempre fue muy competitivo. Hay que tener en cuenta que acá juega mucha gente con mucho rodaje futbolístico y con trayectoria.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--Me parece que ahora es más pareja. Al contar con las tres categorías, la competencia se niveló hacia arriba. Son tres divisiones bien marcadas por la edad.

--¿Qué te gustó y qué no del equipo hasta acá?

--De mí equipo actual +45 me gusta las ganas y el compañerismo. Además, acá tengo algún compañero que estamos en Municipales desde siempre y aún estamos juntos. Y cuando digo desde siempre, te digo desde el año '94 aproximadamente, ja, ja.

“Y lo que no me gusta del equipos es que somos pocos y a veces ni completamos. Pero en el Oficial, si nos deja la pandemia, algunos amigos me confirmaron que nos van a acompañar”.

--¿Qué análisis hacés de los primeros partidos?

--Fueron duros para nosotros en la Copa Maradona porque no teníamos ninguna proyección más que jugar y nos metimos en las finales. En este Preparación arrancamos bien, con buen goleó, pero eso de no tener recambio nos jugó mal.

--¿Para qué está el equipo?

--En este Preparación está para competir nada más, pero para el Oficial --por los amigos que se suman-- no tengo dudas que vamos a estar para pelear el campeonato.

--¿Qué nivel ves en los rivales y a quienes ves como candidatos?

--Candidatos son los que hace años transitan la Liga. Todos tienen dos o tres jugadores que te hacen la diferencia. Creo modestamente que los tres equipos de Municipales van a estar en la pelea por el campeonato al final del año.

--¿Cómo vivis el fútbol en la actualidad?

--Lamentablemente lo vivo como el primer día y digo lamentablemente por qué uno sabe que se acerca el final y se aferra a los botines, ja, ja. Pero sin dudas siempre lo viví de la misma manera: apasionadamente.

--¿Cuánto se extraña el fútbol de los sábados?

--Mucho. El sábado es de fútbol de amigos, de tercer tiempo... No ver a mis amigos un sábado es muy triste de verdad.

A un toque

--¿Quién es el más talentoso del equipo? “El 'Choco', el 'Gordo', Gustavo Olea y varios más.

--¿Cuál es el más rústico? “Mi compadre Domínguez, ja, ja. Uno de los que estamos hace mil años jugando juntos pero que no falte nunca en la defensa”.

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? “El 'Pulpo' Agüera porque los corre a todos y Rubén Brizzi”.

--¿Quién es el que más entiende el juego? “Gustavo Olea”.

--¿Cuál vive en una burbuja? “El 'Chino' Jurado, ja, ja”.

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? “Esto nos tiene mal lo de la pandemia, pero Pedro Riquelme”.

--¿Quién es el más divertido? “Acá hay un buen complemento. Nos la pasamos cargando entre todos; alguno se enoja y sale del grupo, pero después lo agregamos y sale de nuevo y así estamos, ja, ja. Hay muy buena relación”.

Camino al gol

1-- El mejor partido tuyo que recuerdes. “Para los memoriosos es esto. Contra Kiosco Bella Vista --equipazo al que no cualquiera lo vencía-- le ganamos 3 a 2. Le convertí los tres goles a un animal del arco que además jugaba: Luis 'Chancha' Alvarez”.

2-- El peor partido? “Y de esos tengo muchos, ja, ja. Pero para mí eran malos si no marcaba un gol por más que mi equipo ganara”.

3-- La principal virtud “Es difícil evaluarme, pero creo y esto siempre lo digo: conocer muy bien mis limitaciones”.

4-- El mayor defecto. “El temperamento, pero cuando era más joven. Hoy ya no, pero creo que de haber manejado mejor ese tema hoy tendría más trofeos de goleador. Por ejemplo, siempre me expulsaban y terminaba uno o dos goles atrás del goleador de la temporada, ja, ja”.

5-- El mejor gol que hiciste. “Gracias a Dios hice muchos lindos. Por ejemplo, siendo derecho le hice uno a Kiosco Bella Vista de aire y de zurda en ese partido que te comenté anteriormente. También recuerdo uno a Catalgas; nos habían convertido un gol, lo gritaron mucho y le pegué de la mitad desde la mitad de la cancha. Y a un rival le grité: 'ese es un gol', ja, ja".

6-- El gol que más gritaste? "Uno que metí a Colorshop en las viejas canchas de Villa Mitre. Ese día les hice los dos, pero íbamos uno a uno y faltando muy poco la metí en un ángulo con un remate de afuera. Fue un muy buen gol".

7-- Hincha de. "Bella Vista y River Plate mal, ja,ja".

8-- ¿A quién admiras? "Admiro a muchos jugadores. Con mi edad vi pasar muchos y muy buenos como Pinki Roberto Magarini, Fabio Batalla, al Choco Goroso, Kike Gutiérrez, Martín Carrillo . Faltan mucho más pero Pablo Arriagada es incondicional mí admiración porque lo conozco desde muy joven y, a pesar de que el era un jugador de la Liga del Sur, jugamos miles de partidos juntos los relámpagos".

9-- ¿Qué te falta lograr en el fútbol? "Mí cuenta pendiente es algo que jamás se podrá dar: jugar unos minutos en mi Bella Vista querido. Después fui muy feliz con todo lo que me dio el fútbol".



Participaciones en torneos

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Primera D Sindicato De Municipales 0 0 0 0 2021 Preparación Seniors B Sindicato De Municipales 2 3 1 0 2021 Preparación Veteranos C Sindicato De Municipales 0 0 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Seniors Sindicato De Municipales 7 9 3 0 2019 Copa de Campeones Seniors Polirrubro El 19 2 0 0 0 2019 Oficial Seniors B Polirrubro El 19 4 1 0 1 2019 Preparación Seniors B Polirrubro El 19 8 6 3 0 2018 Oficial Veteranos C Coca Cola 11 7 3 0 2018 Preparación Veteranos C Coca Cola 5 3 0 0 2017 Oficial Primera B Luz y Fuerza 0 0 0 0 2017 Oficial Veteranos A Luz y Fuerza 9 0 1 0 2017 Preparación Primera B Luz y Fuerza 0 0 0 0 2017 Preparación Veteranos A Luz y Fuerza 4 0 0 1 2016 Preparación Primera B Luz y Fuerza 0 0 0 0 2016 Preparación Veteranos A Luz y Fuerza 2 0 0 0 Totales: 54 29 11 2



El perfil

--Nombre completo: José Luis Henriquez.

--Fecha y lugar de nacimiento. 20 de marzo de 1969, en Bahía Blanca.

--Grupo familiar: Es hijo de Germán Henriquez y María Isabel Magarini. Hermanos: Jorge Germán, Walter Alejandro y Carlos Roberto. Es papá de Fernando, Enzo y Agustina.

--Trayectoria: "Soy un producto cien por ciento de barrio, ya que nunca hice escuelita ni inferiores en la Liga del Sur. En la Liga Comercial: Embragues Cabali, Municipales, Luz y Fuerza, Coca Cola y Polirrubro 19. En la zona: Suteryh de Monte Hermoso, San Martín de Viedma, Deportivo Pradere y Celeste y Blanca UTA.

--Ocupación actual: "Soy el director general de Defensa Civil. En la actualidad dirijo la oficina que desde 2006 es mi lugar en el mundo".