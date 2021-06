Speedway: Eber Ampugnani viajó a Italia a la espera del gran desafío deportivo

Con el bolso cargado de sueños e ilusiones, el pampeano Eber Carlos Ampugnani emprendió viaje en la víspera rumbo al viejo continente, a la espera del desafío deportivo más importante de su carrera.

El joven piloto de 20 años, arribó hoy temprano a Italia, donde, según nos contó hace semanas, lo espera el pringlense Nicolás Covatti, quien lo asesorará de cara al próximo 12 de junio, cuando sea de la partida en una de las eliminatorias rumbo al Mundial U21 de Speedway, a celebrarse en Güstrow (Alemania).

"Gracias totales. Lograron hacerme cumplir el sueño. Todavía falta para la carrera, pero no me animaba a anunciar el viaje por miedo a que se suspenda. Agradecido a cada uno y a dar lo mejor por la celeste y blanca", expresó en su cuenta personal de Facebook el pampeano.

La idea, como lo comentó anteriormente, es probar las motos alquiladas a Covatti antes de la competencia, para de esa forma llegar aceitado y con cierta noción del rendimiento mecánico de sus nuevas unidades.

"Nico (Covatti) me dice que no crea que no tengo ningún tipo de posibilidad. Los rivales son superiores pero tampoco inalcanzables. Siempre habrá al menos una chance. Aunque de antemano ya sé que habrá diferencias notorias, esos pibes corren en promedio 80 carreras en un año. Los ves y parece que van en piloto automático", resaltó en su momento sobre las expectativas de competencia.

"Tengo que correr tranquilo y, más allá de la clasificación o no, darlo todo y demostrar lo que sé hacer. Me encantaría que se abra una posibilidad y me llamen para alguna otra carrera o prueba", cerró.