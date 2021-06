Restricciones en Ezeiza: "Es una barbaridad", afirman en la cámara de Turismo de Bahía

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo en Bahía Blanca, Gabriel Cintioli, dijo que "es una barbaridad" la decisión del Gobierno de permitir ingresar solo 600 pasajeros al país por vía aérea, medida tomada porque "el 45 % de la gente que llega no cumple con la cuarentena".

"Estoy totalmente en desacuerdo, me parece una ineptitud total por parte del Gobierno. Es más, teniendo en cuenta que los pasajeros que se van al extranjero vienen vacunados, se les pide un PCR negativo para salir y un PCR negativo para volver, y al margen de eso se los obliga a hacer una cuarentena de siete días cuando en el conurbano andan todos sin barbijos en las ferias... algunas cosas no andan bien", opinó.

"Esto nos parte al medio, hace un año que no laburamos y ahora que tenemos algún pasajero en el exterior, que se fue a vacunar o que se pudo ir algún día de vacaciones, parece que nos castigaran", le dijo Cintioli a La Nueva.

Las compañías aéreas internacionales, que se agrupan en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), pidieron en las últimas horas de manera "urgente" una reunión con el Gobierno para conocer cómo se repartirán los cupos disponibles, que pasaron de casi 2.000 asientos por día a 600.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Vos no podés tomar una determinación en julio de un día para el otro. Si vos decís 'en agosto vamos a cancelar...' vos te acomodás y traés a todos tus pasajeros. O los cancelás o los cambiás. Pero no de un día para el otro, porque no tenemos opciones", admitió.

"En estos momentos yo tengo 25 pasajeros en el exterior —continuó—. Cada agencia tiene otros tantos... ¿Cómo hacemos para traerlos? Gente que fue a ver a sus hijos, a sus nietos, que hace mucho que no los ve; otros aprovecharon para vacunarse. Todo es ineptitud y cosas sin sentido; esa es la realidad dentro del país".

En ese sentido, ayer el Gobierno autorizó "por única vez" el retorno de un vuelo con argentinos que se encontraban varados en Panamá, luego de que entró en vigencia el nuevo límite de 600 pasajeros que pueden llegar al país en operaciones internacionales diariamente e informó que la decisión fue "por estrictas razones humanitarias".

"Con protocolo se podría trabajar tranquilamente. Desafío a que encuentren algún turista que haya venido del exterior que tenga coronavirus; no van a encontrar a ninguno. No sé por qué se toman estas medidas. Por lo general, los que van y vienen es a Estados Unidos. Chile está cerrado, Uruguay está cerrado, Brasil está cerrado, Europa de vez en cuando; el único vuelo que está andando lleno es el de Estado Unidos porque es el único destino que se puede vender", agregó Cintioli.

"Acá en Bahía se vende mucho internacional, hay un alto poder adquisitivo todavía con gente que lo puede hacer. Esto nos parte al medio. Esa es la realidad", completó.