En las últimas horas, una fuente confiable de la Jefatura de Gabinete le dijo a este diario que “Santiago (Cafiero) no será candidato, seguirá al lado de Alberto (Fernández)”.

Por cuerda separada, desde el entorno mismo del funcionario ya habían desestimado el fin de semana esa posibilidad, y hasta voceros del Presidente salieron a aclarar que Fernández lo considera su “mano derecha” y que no tiene planeado perderlo justo ahora en medio de la lucha contra el coronavirus y luego en la etapa pospandemia que sobrevendrá probablemente en medio de las elecciones legislativas del mes de noviembre.

No ha sido casual, dicen los confidentes antes de avanzar en otras consideraciones sobre las razones por las que Cafiero no será candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, como se especulaba hasta ahora, que el funcionario haya estado a la cabeza de la comunicación y de otras acciones vinculadas a la lucha contra la pandemia. Puntualmente rescatan que el presidente le pidió que lo acompañara a Ezeiza cuando llego el cargamento con vacunas rusas con el que se completaron las 20 millones de dosis arribadas al país.

En esos despachos, más que un impedimento, miran el siguiente dato como “una oportunidad” para reforzar la decisión aparentemente tomada del presidente, y del propio Cafiero, de no asumir un compromiso electoral como el que se mencionaba. Sostiene ese dato que en general el armado de listas con las candidaturas para las elecciones de medio término, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de los distritos, se realizará en el Instituto Patria. Y que la lapicera para la última firma, dato que no es nuevo y se descuenta, estará en manos de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Las fuentes salieron al cruce de informaciones que se publicaron en las últimas horas acerca del armado de las candidaturas del Frente de Todos para las elecciones de noviembre. En esos trascendidos sobre conversaciones que se realizan tanto en el Instituto Patria como en la gobernación bonaerense, y de hecho en el despacho del ministro del Interior, Wado De Pedro, un referente central además de La Cámpora, el nieto de Antonio Cafiero aparece en la grilla de posibles candidatos, en algunos casos incluso como cabeza de la lista de postulantes a la Cámara de Diputados por el primer distrito electoral del país.

Cafiero obviamente no desconoce esos comentarios y el deseo de algunos dirigentes del peronismo provincial para que compita en noviembre como cabeza de lista, pero ha dejado trascender entre sus colaboradores que ahora mismo su cabeza esta puesta “a full” en la tarea de secundar al presidente Fernández como responsable del gabinete nacional. “No está pensando en ser candidato”, insisten las fuentes.

Una variante que podría ponerse en marcha en el corto plazo y que vincularía directamente a Cafiero con las elecciones de noviembre es que sería puesto al frente de la campaña electoral del oficialismo. Una suerte de “candidatura sin candidato”, mientras a su lado reafirman que como bonaerense y oriundo de San Isidro, Santiago le pondrá el pecho al desafío.

Lo que no dicen en la Casa Rosada, aunque conocen el dato pero prefieren la reserva, es que en otros despachos del poder circularon en los últimos días algunas encuestas que encargó el Instituto Patria en medio del armado de listas para las elecciones parlamentarias. Un funcionario que conoce esos sondeos dice que a Cafiero “no le fue ni bien ni mal”, ya que si bien tendría un considerable piso de intención de voto, lo descompensa con el elevado nivel de desconocimiento de su figura por parte del ciudadano común no politizado del conurbano y del resto de la provincia. Es decir que solo pescaría en el “núcleo duro” del cristinismo, no mucho más.

Para quienes se entusiasman y dicen que esas encuestas podrían torcer la decisión de Cafiero, en el primer piso de la Casa Rosada insisten con un latiguillo: “Alberto no lo va a dejar ir, está decidido que siga a su lado porque lo considera su brazo derecho, mucho más en las actuales circunstancias de la gestión”.

“Cafiero seguirá siendo el Jefe de Gabinete hasta el final del mandato de Alberto”, arriesgó uno de los funcionarios que frecuenta el primer piso de la Casa Rosada. (NA)