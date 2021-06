El ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo confirmó que será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con un espacio propio que competirá contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Retomando la propuesta de una tercera vía que en su momento representó Sergio Massa, el de Chivilcoy cuenta con el apoyo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna y del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

Además, buscará sellar una alianza con peronistas desencantados del Gobierno, con el Partido Socialista, con Libres del Sur e intentará sumar a Margarita Sotlbizer, aunque la líder del GEN también está tironeada por Juntos por el Cambio.

En el radar de Randazzo también figura el Peronismo Republicano de Miguel Ángel Pichetto, aunque lo más probable es que este espacio siga jugando dentro de Juntos por el Cambio.

"Quiero contarles que voy a ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones y que estamos construyendo un espacio amplio, con dirigentes políticos comprometidos, y actores de la sociedad civil que con enorme valentía van a ponerle el cuerpo y el alma a este desafío", tuiteó en su cuenta personal.

"Nos involucramos porque estamos convencidos de que es posible resolver los profundos problemas que tiene la Argentina. Vamos a hacerlo", remató.

En una entrevista que concedió a Clarín, el dirigente peronista —que el año pasado se mantuvo en silencio y alejado de la vida política— aseguró que vuelve al ruedo porque siente que "Argentina no puede resolver problemas que son endémicos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Voy a ser candidato. Vamos a conformar una alianza que fundamentalmente tenga como objetivos resolver los problemas que tiene la Argentina y superar el estancamiento en el que estamos", sostuvo.

Consultado sobre qué actores jugarán en el frente electoral que él mismo encabezará en Buenos Aires, dijo que se convocaron a "dirigentes de distintos lugares" y que "independientemente de dónde vienen hay que plantearse hacia dónde van".

"El camino de las dos fuerzas políticas que protagonizaron la Argentina en los últimos 20 años, los resultados, fueron los mismos: cada vez más desocupación, más pobreza, menos servicios públicos de calidad. Intentamos transitar otro camino que vuelva a reconciliar la sociedad con la política", manifestó.

Para Randazzo "hay una enorme posibilidad" de que pueda instalarse con éxito una tercera fuerza dado que "hay un enorme desencanto con ambas fuerzas", en referencia al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio.

"Podemos expresar esa nueva manera de ver la política, de ser una oferta electoral para esa cantidad de argentinos que se sienten desencantados, desesperados. El argentino pierde la esperanza de poder hacer un país mejor. Es posible volver a recuperar la idea del hijo del laburante que se convierte en médico, en profesional. Podemos expresar a gran parte de los argentinos que no encuentran un camino de solución en las dos fuerzas políticas", se entusiasmó.

El exministro aseguró que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof "representan lo mismo" ya que "son parte de un país que no encuentra un camino de solución".

Tampoco ahorró críticas hacia Juntos por el Cambio, espacio del cual afirmó que no tiene "nada que ver".

"No tengo nada que ver con Juntos por el Cambio. Los resultados de JxC están a la vista, no hace falta ni explicarlos. Juntos por el cambio gobernó cuatro años y lo único que hizo fue agudizar los problemas que ya tenía la Argentina. No tengo nada que ver", insistió. (NA)