Pablo Echarri dialogó sobre cine y próceres con internos de la cárcel local

En el marco del programa “Cine en Cárceles”, el actor Pablo Echarri dialogó y debatió con internos de la cárcel de Bahía Blanca y otros 3 presidios, sobre la figura de Manuel Belgrano.

El intercambio, a través de una plataforma virtual, se produjo luego de la proyección del film argentino Belgrano, la película, de Sebastián Pivotto, en el cual actúa Echarri junto con Pablo Rago y otros artistas.

La experiencia tuvo lugar en la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta y también en la 6 (Dolores), 51 (Magdalena) y 54 (Florencio Varela) y fue parte de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

La película analizada exhibe la historia del prócer argentino y su lucha continua por la independencia de nuestro país y los derechos de nuestros habitantes.

A partir de su visualización, los internos reflexionaron junto a Echarri, quien personifica en el film al General José de San Martín, sobre la figura de los próceres argentinos con sus virtudes y defectos para lograr un abordaje humano de sus personas y así encontrar puntos en común con cada uno de los argentinos.

“Mi maestro, Lito Cruz, siempre me habló de cómo era ser parte de estas actividades en las cárceles, el ida y vuelta que se genera en estas charlas, en las que el enriquecimiento es mutuo, y poder hacerlo me emociona, me llena de orgullo poder acercar cultura a aquellas personas que, solo por hoy, se encuentran privadas de su libertad”, dijo Echarri.

El actor también invitó a los asistentes a adentrarse en la lectura de clásicos históricos, como “El conde de Montecristo”.

Cuando le consultaron sobre los secretos de la actuación, Echarri respondió que “es creerse lo que están leyendo, ponerse la pilcha de su personaje. Ustedes también pueden actuar y los invito a que lo hagan”.