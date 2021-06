Se conocieron las primeras imágenes de Natalia Oreiro caracterizada como Evita

Luego de un año complicado para las producciones audiovisuales, finalmente se pusieron en marcha las grabaciones de "Santa Evita", la serie inspirada en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez, que cuenta con la producción de Salma Hayek y la dirección de Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez.

Y la elegida para ponerse en la piel de "la abanderada de los humildes" fue nada menos que Natalia Oreiro, quien acaba de adelantar detalles del proyecto que genera muchas expectativas.

"Con tantas ganas y muchísima emoción quiero compartirles este gran desafío... Muy pronto van a poder ver 'Santa Evita', una serie exclusiva de Star+, que se enfoca en un personaje icónico, pero desde un lugar inesperado. ¡Ya van a ver!⁣", escribió la artista uruguayo junto a las primeras imágenes de ella caracterizada como la exprimera dama. Y agregó: "Ahora seguimos grabando en Argentina y está quedando increíble!!⁣ Estamos poniendo todo el corazón".

Semanas atrás, en declaraciones radiales, la actriz y cantante reveló que hizo prueba para obtener el papel.

"Fui elegida por casting. Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera", explicó y reconoció que no le gustó el trabajo que hizo, pero que afortunadamente convenció a la producción. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor", subrayó.

"Es una serie basada en el libro de Tomás Eloy, amigo de mi familia de toda la vida. Salma Hayek es una de las productoras ejecutivas, ella me invitó a ser parte del proyecto. Me apasiona porque me gusta mucho el libro. Se ha montado aquí con un grupo de productores, de técnicos, de artistas, excelente actores realmente… Siempre quise que se hiciera aquí en Argentina -por supuesto la idea siempre fue que se haga en español- y que todos fueran argentinos, con la excepciones mía y de Cesc Corella que interpreta al doctor español que embalsamó a Evita. Creo que va bien", adelantó Rodrigo García en una entrevista con Infobae.

El elenco se completa con Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón; Diego Velázquez, como Mariano Vázquez; Diego Cremonesi, como Eduardo Arancibia; Camila Mateos como Eva durante su juventud, Ernesto Alterio, y los españoles Francesc Orella, como Moori Koening y el médico Pedro Ara Sarriá, respectivamente. Todavía no hay una fecha de estreno concreta, pero la plataforma Star+, en la que se emitirá de manera exclusiva, recién estará disponible en Latinoamérica a partir del 31 de agosto.

De esta manera, Oreiro se suma a la larga lista de artistas que han interpretado a Evita en cine, teatro y televisión, como Flavia Palmiero que protagonizó "Evita, quien quiera oír que oiga" (1984); Esther Goris, que hizo "Eva Perón", dirigida por Juan Carlos Desanzo y escrito por José Pablo Feinmann; Julieta Díaz, que encabezó "Juan y Eva" junto a Osmar Núñez y Elena Roger, que se puso en la piel de Duarte para hacer la opera rock "Evita" en Londres y Nueva York. (NA)