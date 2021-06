Max Verstappen pisó fuerte de entrada y otra vez asoma como candidato

¡Acá mando yo!, parece haber sido el primer mensaje del holandés Max Verstappen al cabo de la primera jornada de acción correspondiente al Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, la octava competencia del atractivo mundial 2021.

El líder del certamen dominó con claridad ambas sesiones libres desarrolladas en el Red Bull Ring, el circuito de la escudería austríaca, y ratificó el buen presente competitivo que nuevamente los coloca como favoritos.

Max, brillante ganador hace seis días en Paul Ricard (su tercer éxito del año), empleó 1m 05s 412 en su mejor vuelta del día, registrado promediando el segundo y último ensayo, con el cual mejoró en casi medio segundo lo hecho temprano.

En gran trabajo parcial, el australiano Daniel Ricciardo se ubicó segundo con su McLaren-Mercedes, a 336 milésimas del holandés, y por delante del francés Esteban Ocon (Alpine), también de buena labor, 3° a 378/1000 de la punta.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), escolta del torneo, se posicionó 4° a casi cuatro décimas del tiempo referencial; un parámetro no tan desalentador a pesar de no poder copar la primera plana en los tiempos.

Fernando Alonso (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), completaron los diez mejores tiempos, todos encerrados en poco más de siete décimas.

Here's another look at FP2's big talking point, Valtteri Bottas' spin in the the pit lane#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Hc2jZ4DIWx