"Las vacunas son seguras", afirman desde Región Sanitaria y explican la situación sobre AstraZeneca

Desde Región Sanitaria I afirmaron hoy que todas las vacunas "son eficaces y seguras", y que existe evidencia científica tanto con la AstraZeneca como con la Sputnik V y la Sinopharm, que son las tres que actualmente se aplican en Bahía Blanca.

Si bien reconocieron que hubo casos de personas que pidieron por determinada vacuna en las postas de aplicación, remarcaron que fueron los menos y que el plan de vacunación se desarrolla sin inconvenientes.

"La gente no elige la vacuna, excepto que traiga un certificado médico que diga que no puede aplicarse alguna en particular por determinada patología, entonces el personal sanitario que está en las postas lo tiene en cuenta. Pero de no ser así, la vacuna que está es la que se aplica", explicaron desde el organismo.

Señalaron que al principio hubo algún problema con la Sputnik, pero "cuando se empezó a hablar de que es una de las mejores vacunas la gente empezó a pedirla. Con la AstraZeneca no hemos tenido inconvenientes, solamente recibimos algunas personas con certificados por algún problema de coagulación y en esos casos no se aplica y se reasigna el turno para que pueda volver en otro momento, cuando haya otra vacuna".

"También hay gente que es alérgica a determinados productos, que al principio se vacunaban en el Penna o el Municipal y hoy lo que hacemos es agruparla para hacer una vacunación específica dentro del centro ambulatorio con las ambulancias de Siempre cerca", indicaron desde Región Sanitaria I.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Más allá de los problemas específicos de algunas personas, desde el organismo consideraron que "la gente que ha dicho que 'no' a la AstraZeneca, a la Sputnik o a la Sinopharm lo hizo más que nada por una cuestión mediática, porque cuando se habla mal de una vacuna la gente se vuelve reticente, pero en general no hemos tenido inconvenientes".

A su vez, detallaron que todos los días se realiza un censo sobre la cantidad de dosis disponibles y que si bien "hay gente que falta, ahora también hay mucha gente que va de forma espontánea a vacunarse. Por ejemplo, una persona dice que no se quiere vacunar con la AstraZeneca y atrás viene una persona que demuestra que tiene 55 años y se vacuna de forma espontánea con la AstraZeneca".

"Por eso siempre se dice que se vacuna mientras haya stock: cuando tenés turno, el stock está asegurado; pero si te vas o faltás [el día del turno], la vacunación depende del stock", advirtieron.

Finalmente, insistieron en que "lo más importante es repetir que las vacunas son seguras y eficaces y que hay un 0,00001 % de alguna complicación con la AstraZeneca. Incluso hay una evidencia científica que hace la comparación con otras situaciones o con otros medicamentos para distintas enfermedades que tienen más efectos adversos o complicaciones".

Según los datos de Región Sanitaria I, en Bahía Blanca más del 90 % de la población objetivo inscripta recibió al menos una dosis.

Vale recordar que el plan estatal, gratuito y voluntario Buenos Aires Vacunate, implementado por el Gobierno provincial, tiene por objetivo vacunar a toda la población bonaerense mayor de 18 años, priorizando a los factores de riesgo. Al ser optativo, quienes deseen recibir la vacuna deben inscribirse en el sitio web vacunatepba.gba.gob.ar. o en la aplicación.

Esta mañana el gobernador Axel Kicillof anunció la vacunación libre para mayores de 50 años, por lo que a partir de mañana ese grupo no necesitará turno para recibir la primera dosis.