"Carrió sigue dispuesta a encabezar la lista en Provincia", afirmó Ferraro

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró hoy que Elisa Carrió sigue "dispuesta a encabezar la lista de la Provincia de Buenos Aires", con el objetivo de "dar la madre de las batallas" desde Juntos por el Cambio en las próximas elecciones legislativas pensando en la "alternancia" hacia el 2023.

"Lilita sigue dispuesta a encabezar la lista en Provincia", precisó el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, al ser consultado sobre cómo se definirá la cabeza de la nómina del frente opositor, con plazo hasta el 24 de julio.

En ese sentido, precisó que los dirigentes de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR tienen varias semanas "para seguir trabajando en las candidaturas en el marco de la unidad", al considerar que "estar juntos" es el planteo "principal "del espacio liderado por Carrió.

"En la Coalición Cívica estamos dispuestos a encabezar la lista de diputados nacionales, armando un buen equipo de candidatos que pueda dar la madre de las batallas", afirmó Ferraro, que llamó a "profundizar la unidad de Juntos por el Cambio y consolidar el equipo para las elecciones de medio término de 2021".

Sostuvo, en tanto, que la titular del PRO, "Patricia Bullrich, no estuvo ayer porque estaba con un tema personal", al justificar la ausencia de la ex ministra en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que tuvo lugar en el Galpón de los Milagros.

Ferraro señaló que "seguramente se siga con el nombre Juntos por el Cambio porque es una referencia".

A la vez, salió al cruce del expresidente Mauricio Macri por haber dicho que la ex gobernadora María Eugenia Vidal pasó de ser "leona" a un "gatito", al afirmar: "No me parece lo más acertado".

Además, sostuvo que "la ampliación de Juntos por el Cambio tiene que ser hacia el centro, sin renunciar a la firmeza y contundencia de las ideas", tras recordar que "Macri ha dicho que no tiene pensado ser candidato". (NA)