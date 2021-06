Del Potro no irá a Tokio 2021: "Los tiempos de recuperación no alcanzaron", expresó su equipo

Mediante un comunicado a través de redes sociales, el equipo del tandilense Juan Martín Del Potro confirmó lo que se veía venir: La Torre no representará al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Así lo recomendó el médico de Delpo, ex Nº3 del mundo, quien lejos está de su plenitud física tras ser sometido hace semanas a una segunda intervención quirúrgica en su rodilla derecha, la cual lo tiene alejado del circuito hace dos años.

De esta forma, el tandilense no podrá revalidar lo hecho en la última cita olímpica, cuando obtuvo la medalla de Plata (cayó ante el británico Andy Murray), ganándole a nombres como el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en #Tokyo2020 . ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue! ✊@delpotrojuan#delpo