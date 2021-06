Scaloni volvió a respaldar a Lautaro aunque no descartó darle una chance a Agüero

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni dio hoy en conferencia de prensa previa al partido ante Paraguay de mañana a las 21 en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.



"Tenemos que pensar el equipo para mañana, pero Agüero es una opción y creemos que nos puede aportar", señaló Scaloni.



El entrenador no confirmó el equipo y elogió al flamante delantero del Barcelona, quien podría ocupar un lugar entre los titulares.



El entrenador rosarino destacó la figura del capitán y símbolo, Lionel Messi, y aseguró que cree "que su liderazgo siempre es el mismo adentro de la cancha. Y afuera es un chico espectacular, que lleva adelante al grupo como lo ha hecho siempre", agregó.

Por otra parte, Scaloni sostuvo que está "conforme" con el rendimiento del bahiense delantero Lautaro Martínez, quien atraviesa una mala racha goleadora.

"Más allá de lo que se pueda decir, lo apreciamos y queremos, y seguirá como parte de nuestra base. No me preocupa lo de Lautaro, porque estará con nosotros mientras yo sea el entrenador", subrayó.



En cuanto al rival, Scaloni dijo que Paraguay será un equipo "incómodo" y que tiene un "gran entrenador" como Eduardo Berizzo, surgido como él en Newell's Old Boys.

En caso de ganar mañana, Argentina se asegurará un lugar en los cuartos de final a falta de una fecha (ante Bolivia).



"Paraguay sabe a lo que juega. Tiene un gran entrenador y una generación de buenos futbolistas. Siempre fue difícil cuando lo enfrentamos", señaló el técnico argentino.

🏆 #CopaAmérica 🎙️ @lioscaloni: "Creo que el liderazgo de Messi siempre es el mismo adentro de la cancha. Afuera es un chico espectacular, que lleva adelante al grupo como lo ha hecho siempre". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 20, 2021



Scaloni señaló que realizará algunos cambios que no confirmó aún, pero anticipó que "saldrán a la cancha los que mejor están. No importa quien entre, porque siempre jugamos de la misma manera".



"Uno sabe bien que hay futbolistas que han llegado con lo justo a esta copa y hay que ir cuidándolos. En otros casos, hay jugadores que han irrumpido fuerte, se han metido bien en el equipo y por eso les estamos dando minutos", refirió finalmente el santafesino.