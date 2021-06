La UTA Bahía Blanca se declara en estado de alerta y avisa que habrá medidas de fuerza

La Unión Tranviarios Automotor, seccional Bahía Blanca, comunicó que se encuentra desde hoy "en estado de alerta y asamblea permanente" por el pago de los salarios a los trabajadores y avisó que tomará medidas de fuerza a partir del lunes.

"Nuestro Gremio de llegar al cuarto día hábil (día de cobro de haberes de nuestros compañeras/os), por haberse hecho efectivo el pago de los salarios a los trabajadoras/es de nuestra actividad, a partir del día lunes 7 del corriente mes, se comenzará con distintas medidas de fuerza, que comenzarán a agudizarse a medida que no se haga efectivo el nuevo salario acordado por la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR de la República Argentina", expresaron.

"Reconocemos que todos los sectores, Municipio y Empresas han hecho un gran esfuerzo, a lo largo esta pandemia, pero nosotros como trabajadores, también lo hemos hecho y de gran manera. Hemos sido declarados servicio esenciales, nos hemos arriesgado al virus sin ser vacunados, hemos sido contagiados y hemos perdido compañeros por el COVID-19. Tantos unos como otros lo saben y hoy qué nos piden, ¿¿¿no respetar los acuerdos salariales??? Colaboramos en todo; lo que no podemos hacer es que no se respeten los salarios y los derechos adquiridos de nuestros compañeros/as. De no ser así lo defenderemos luchando", comunicaron.

"POR TODO LO EXPRESADO, LA UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR SECCIONAL BAHÍA BLANCA, A PARTIR DE HOY SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALERTA y ASAMBLEA PERMANENTE", finalizaron.