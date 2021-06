Tras una fuerte crisis, ahora Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato

A fines de abril, luego de recibir el alta tras permanecer varios días internado por complicaciones en su cuadro de Covid-19, Horacio Cabak se vio envuelto en un gran escándalo familiar. Verónica Soldato, su mujer hace más de veinte años y madre de sus hijos Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15), hizo públicas supuestas infidelidades y aseguró que estaba dispuesta a separarse del actor, a quien acusó de haber llevado "basura" a su familia. Pero al parecer, el tiempo hizo que las cosas se acomodaran y finalmente la pareja pasará por el altar.

"Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak", anunció Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana". Y aseguró que diferencia del surgimiento de la crisis familiar, esta vez Soldato no le escribió para contarles las novedades de su pareja: "Esta vez no fue ella. No me mandó un video. No sé si vamos a poder cubrir el casamiento. Yo les deseo lo mejor".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El último fin de semana, Cabak visitó la mesa de "La noche de Mirtha" y contó que en su casa estaba todo en orden. "Afortunadamente está todo resuelto. Acá en la televisión no se resuelve nada, acá venimos a charlar. Para tranquilizar a todo el mundo, vivo en mi casa hace mucho tiempo con mi mujer, con mis hijos, quédense tranquilos, está todo bien", manifestó e hizo hincapié en su postura de no dar detalles de lo que pasa en la intimidad de su hogar.

Y se quejó por la forma en la que se manejó el tema en los medios de comunicación: "Yo lo que pienso muchas veces es: ¿Quién tiene el derecho para opinar cómo debe vivir una pareja? ¿Por qué todo el mundo considera que debe opinar?". Cabe señalar que su negación a hablar de su pareja lo terminó dejando afuera de la mesa de "Polémica en el bar".

"'Polémica' tiene 58 años en los que han pasado cientos de personas y cada uno ha dicho lo que ha querido, porque el programa dice lo que quiere. Llegó un momento en el que él se sentía incómodo, la mesa se sentía incómoda por no poder tocar ciertos temas. Lo mejor era tomar distancia", le confió a Noticias Argentinas Gustavo Sofovich, el productor general del ciclo. Y agregó: "Somos una gran familia en la que todos vamos y venimos. Hoy se da así, pero Horacio es parte de esta familia". Sin embargo, Cabak salió a desmentir al productor, alegando que su salida no se dio de común acuerdo y que lo despidieron por no querer "hacer un reality show" de su vida. (NA)