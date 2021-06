La CADA felicitó a delegación que participó en el Sudamericano

La Confederación Argentina de atletismo (CADA) felicitó hoy a la delegación de 47 deportistas, entrenadores y cuerpo médico, que participó en el 52do Campeonato Sudamericano de mayores, en Guayaquil, Ecuador, en el que ganó una medalla de oro, cuatro plata y seis de bronce.

"Porque se mejoró la posición de varios de sus atletas rumbo a Tokio, por el mejoramiento de marcas de varios de ellos, y fundamentalmente por haber tenido la valentía de sobreponerse al más de un año de dificultades por la pandemia y al clima de tensiones ajenas ante y durante su estancia en la capital del Ecuador y que rodearon a esta participación", explicó la CADA.

Argentina conquistó una medalla de oro (Germán Chiaraviglio -garrocha); cuatro de plata (Federico Bruno -1500-; Florencia Borelli - 5000-; Nazareno Sasia -bala-; Noelia Martínez, María Ayelén Diogo, Elián Larregina y Leandro París -posta mixta 4x400); y seis medallas de bronce (Juan Ignacio Carballo -bala-, Carlos Layoy -alto-, Joaquín Gómez (martillo) y Belén Casetta -3000 con obstáculos-; Mariana Borelli -1500- y Juan Cano (marcha).

"En mujeres seis atletas fueron debutantes -entre ellas Silvina Ocampos- en el Sudamericano de adultos y entre los varones un total de 18, lo que está planteando un escenario de renovación y de futuro, en el cual muchas personas hacen su aporte a lo largo de nuestro país, dentro de un deporte que se practica en todo el territorio y que ofrece una enorme variada de disciplinas", completó la CADA en un comunicado de prensa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El mensaje de Claudia Ullmann

"Lo que sucedió en este Sudamericano no se trató sólo de dinero; el ENARD y la CADA no dijeron la verdad, y lo sufrieron todos atletas que se esfuerzan cada día y que, además, tienen una vida aparte, con todo lo que eso conlleva. Observé tanto esfuerzo que me emocioné hasta la lágrimas, recordando lo que había vivido en el pasado. Defiendo el atletismo desde mis inicios, cuando tenía 8 años, y hoy no puedo practicarlo por problemas de salud; pero sigo luchando por ustedes, para que este deporte de difunda y todos tengamos la alegría de ver a los deportistas disfrutando de sus logros.

"Por eso es importante que no se callen, reclamen por lo sucedido con el dinero y todo lo demás. Gracias a Santiago se hizo realidad el sueño de muchos de ustedes de poder ir al Sudamericano, y eso merece un reconocimiento especial. Al señor gobernador y los señores de la CADA y el ENARD les pedimos un reconocimiento por la falta de respeto y de voluntad que hubo. Es feo que algunos atletas hayan quedado afuera por falta de dinero, es muy triste. Y esto, lamentablemente, es algo que viene de arrastre.

"Les pido a las autoridades que valoren el esfuerzo, las lágrimas y los nervios de cada participante, que los reciban como se merecen y los apoyen en todos sus proyectos. Gracias a cada deportista y cada persona que ayudó a cumplirles el sueño".