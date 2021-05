Mauricio Macri se vacunó contra el COVID-19 en Estados Unidos

El expresidente Mauricio Macri contó que se vacunó contra el COVID-19 en Estados Unidos, donde se encuentra tras haber disertado en Miamai en el foro del Instituto Interamericano para la Democracia

Según explicó el exmandatario, recibió la monodosis de Johnson & Johnson.

"Estando en EEUU pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", manifestó en su cuenta de Facebook.

Estados Unidos ya aplicó 257.347.205 vacunas contra el COVID-19 en su territorio. De esa impactante cifra, 151.315.505 corresponde a personas inoculadas con una dosis y 112.626.771 con dos. Y en el estado de Florida, donde mañana se vacunará en la playa, ya administró 16.251.997 vacunas. (La Nueva., Ámbito e Infobae).