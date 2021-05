Tornquist: "Mucha gente se relajó, piensa que ya se terminó la pandemia"

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, dialogó hoy en LU2 y brindó un panorama de la situación sanitaria del distrito, en el marco de la segunda ola de contagios de COVID-19 que atraviesa el país.

"La situación está complicada, estamos como el resto del país y la Provincia", admitió el intendente en diálogo con "Noticias en Compañía".

El pasado lunes, Tornquist tenía 99 casos activos de COVID-19. Siendo 62 de Sierra de la Ventana, 19 de Tornquist, 12 de Saldungaray y 6 de Villa Ventana.

"Estamos en fase 3, creo que por ahora no estamos para bajar de fase. Si bien está complicado porque han aparecido muchos casos del otro lado del abra, por ahora lo vamos manejando. Tenemos un 70% de ocupación de camas, en terapia tenemos un solo (paciente) con respirador continúo. Por ahora lo vamos manejando, sino bajan los casos y empiezan a surgir nuevos, veremos qué decisión tomamos", señaló Bordoni.

"Hasta ahora -agregó-, Gracias a Dios, estamos abasteciéndonos de nuestra propia terapia, que tenemos cinco camas".

Durante los últimos días, el distrito ha sufrido una suba fuerte de casos que encendió una luz de alerta, sobre todo del lado turístico del abra de la ventana.ç

"Puede darse a varios factores, primero a que este brote que dicen que está en el país y la provincia es una cepa mucho más contagiosa. Segundo que el sistema de vacunación del distrito de Tornquist, se han vacunado mucho más de la ciudad cabecera que de Sierra porque al principio no querían vacunarse. Tenemos muchas más gente vacunada de la ciudad cabecera que de todo el distrito. Igual creo que viene por el lado de que la cepa va mutando y se contagia mucho más rápido. Supongo que debe ser una cepa nueva, porque los contagios son muchos más rápidos", señaló el intendente.

En cuanto a las razones de este crecimiento de casos, Bordoni entendió que se produjo un "relajamiento" entre los habitantes.

"Yo creo que el turismo no nos trajo el virus, si empiezo a pensar por el lado de Saldungaray los contagios se dieron por gente que se fue a otra provincia y volvió contagiada. Han traído el virus de otra provincia y lo distinto al año pasado es que se propaga muy rápido. El turista que viene a pasear se cuida y respeta los protocolos, porque no quiere contagiarse. El turismo no nos trajo problemas, el problema lo tenemos entre los mismos habitantes del distrito. Mucha gente se relajó, piensan que se terminó la pandemia pero esto no se va a terminar de un día para el otro", enfatizó.

"Nuestro distrito tiene que seguir trabajando turísticamente porque necesitamos vivir del turismo, pero le digo a todos que tenemos que ser conscientes. Si no nos cuidamos entre nosotros, porque el turista no es el problema, y cumplimos los protocolos que tenemos que cumplir, después no pongan el grito en el cielo porque estamos minados de casos", cerró el intendente.