Racing, Central, Talleres, Chelsea-Madrid y Facundo Campazzo

Básquetbol

- Un cotejo le dará continuidad a la Liga Argentina, en la Zona Norte:

20.00, Ameghino (Bautista Ott) vs Dep. Norte

- Se jugarán nueve partidos en la NBA:

20.00, Magic vs Celtics

20.30, Cavaliers vs Trail Blazers

21.00, Rockets vs 76ers

21.00, Timberwolves vs Grizzlies

21.00, Pacers vs Kings

21.00, Hawks vs Suns

21.00, Bucks vs Wizards

22.00, Jazz vs Spurs

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Knicks

Fútbol

- Continúa el desarrollo de la fase de grupos de la Copa Libertadores:

19.00, Independiente del Valle (Ecuador) vs Universitario (Perú)

19.00, Racing vs San Pablo (Brasil)

21.00, Internacional (Brasil) vs Olimpia (Paraguay)

21.00, Rentistas (Uruguay) vs Sp. Cristal (Perú)

23.00, U. Católica (Chile) vs Nacional (Uruguay)

- Lo propio ocurrirá con la Copa Sudamericana:

19.15, Bolívar (Bolivia) vs Ceará (Brasil)

19.15, City Torque (Uruguay) vs Guabira (Bolivia)

19.15, Huachipato (Chile) vs Rosario Central

21.30, Dep. Tolima (Colombia) vs Emelec (Ecuador)

21.30, Bragantino (Brasil) vs Talleres

- Se conocerá el segundo finalista de la Champions League:

16.00, Chelsea (Inglaterra, 1) vs Real Madrid (España, 1)