Video: a los 46 años, Helio Castroneves hizo historia en las 500 Millas de Indianápolis

Otra página dorada escribió hoy el brasileño Helio Castroneves en la historia de la Indy Car, tras estampar su nombre como vencedor de la edición Nº105 de las 500 Millas de Indianápolis, disputada esta tarde en el óvalo de Indiana (Estados Unidos).

A bordo de un Meyer Shank Racing-Honda, el experimentado piloto de 46 años logró su cuarto triunfo en la mítica competencia estadounidense, una de las más prestigiosas del mundo y se transformó en uno de los máximos vencedores en la historia.

Con el triunfo de hoy, Castroneves, también vencedor en las ediciones 2001, 2002 y 2009, igualó la línea de A.J. Foyth, Al Unser y Rick Mears, nada más y nada menos.

El paulista, quien largó desde el 8º puesto, venció en un reñido final al joven español Alex Palou (Chip Ganassi-Honda), con quien intercambió el primer puesto en las últimas diez vueltas, y al local Simon Pagenoud (Penske-Chevrolet), de enorme labor tras largar 26º.

