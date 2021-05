Gimnasios y Natatorios: "No ven el daño que pueden causar a toda la economía del país"

Luego del fuerte golpe económico y social que sufrirá Bahía Blanca al ser puesto por el presidente Alberto Fernández en "alarma epidemiológica", representantes de gimnasios y natatorios de Bahía Blanca señalaron que seguirán con sus locales abiertos y apuntaron contra Provincia y Nación por las nuevas restricciones, dado que "no ven el daño que pueden causar a toda la economía del país""

José María Rodríguez, de la agrupación bahiense de gimnasios y actividades afines, le dijo a La Nueva. que buscarán ofrecer alternativas viables, ajustándose al horario de cierre que será de las 20, como lo dice el DNU dispuesto por Fernández y que lleva el apoyo del gobernador Axel Kicillof.

"También reduciremos un poco más los gimnasios, como por ejemplo los salones de 150 metros cuadros con 10 personas en su interior. Estamos dispuestos a ir al diálogo constantemente, pero los gimnasios se niegan a cerrar por la cuestión lógica de estar al borde de cerrar, ya que estamos pagando deudas del año pasado que nos llevó este gobierno, tras 5/6 meses cerrados. Este año no podemos afrontar esto nuevamente y desde la Cámara venimos trabajando a conciencia para que los gimnasios no sean un foco de contagios, algo que quedó demostrado que no. El cierre total significará el cierre definitivo para muchos de nuestros compañeros".

Luego de un 2020 donde las diferentes actividades sufrieron un ataque sideral a sus economías, Rodríguez dio claros ejemplos de por qué se niegan a nuevamente bajar las persianas.

"Sabemos que el DNU viene de Nación, pero les pedimos a quienes lo dictan y también a quiénes lo firman, como el presidente y el gobernador, que se sienten a analizarlo y releerlo, porque ellos argumentan que es más importante la salud que la economía, pero sin embargo en 4 meses tuvimos aumentos de nafta, monotributo, impuestos y servicios, por lo que no creo que sea solamente importante la salud y eso no lo pueden negar. Solo analizan cuestiones cortas en tiempos cortos y no ven el daño que pueden causar a toda la economía del país", agregó Rodríguez.

Por su parte, Martín Racosta, vicepresidente de la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas de Bahía Blanca (CAFIDE), sostuvo que su postura es la de "no cerrar".

"Por el momento vamos a estar abiertos hasta el horario de corte de circulación que es las 20, por lo que el último turno que recibiremos es a las 19. Tuvimos conversaciones con funcionarios del gobierno municipal, pero aún queda una reunión pendiente que seguramente se realice mañana", señaló.

A su vez, Racosta sostuvo que "la idea es llegar a un acuerdo y tenemos la esperanza de que al menos podamos tener el horario de gastronomía. No entendemos el por qué en este DNU le permiten el trabajo a diversos comercios y no así a los gimnasios. Por eso, es que por el momento vamos a seguir abiertos".

"Somos optimistas con respecto a las decisiones municipales para que podamos trabajar, por lo que estamos con las mismas expectativas. En caso de una negativa rotunda lamentablemente tendremos que caer en abrir a la fuerza, que no es lo que buscamos, pero tampoco es esperable ya que el gobierno municipal siempre nos dio respuestas favorables y no creemos que esta sea la excepción", cerró.