Gerardo Morales advirtió que Patricia Bullrich no puede "hablar sin pruebas concretas"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cruzó hoy a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por haber hablado de supuestas irregularidades en las negociaciones del Gobierno con Pfizer para comprar su vacuna contra el Covid, y consideró que "no se puede hablar sin pruebas concretas".

"Hay que tener cuidado, y en todo caso hablar con pruebas concretas", señaló el gobernador radical, quien integra el frente Juntos por el Cambio al igual que Bullrich.

En declaraciones radiales, Morales planteó que "las denuncias y contradenuncias" influyen "en la profundización de la grieta" y sostuvo que "hay que tratar de parar en un punto".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Para decir eso hay que tener elementos; creo que no ayuda en el marco de una pandemia, y creo que no se puede hablar si no hay pruebas concretas", insistió sobre los dichos de Bullrich que desataron un enfrentamiento con el presidente Alberto Fernández, quien la denunciará ante la Justicia.

Consultado sobre Juntos por el Cambio, Morales dijo que se está dando un "reacomodamiento lógico" tras la derrota en los comicios de 2019, y que ahora "hay una mesa horizontal que toma las decisiones".

Al respecto, el gobernador jujeño ratificó que no respaldaría en 2023 una nueva postulación presidencial del ex mandatario Mauricio Macri, aunque aclaró que no lo quiere "jubilar".

"Yo emití la misma opinión (que Elisa Carrió), yo tampoco lo acompañaría (a Macri) en un nuevo intento, más allá de que no me inscribo en quienes lo quieren jubilar. Fue presidente y tiene la experiencia de las cosas que se hicieron bien y mal. Pretendo que Juntos por el Cambio llegue (a las elecciones de 2023) con un plan de Gobierno". (NA)