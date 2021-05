Pizzi: "Estamos preparados para enfrentar a cualquier rival y nos animamos con el que nos toque"

El entrenador Juan Antonio Pizzi aseguró que Racing está preparado "para enfrentar a cualquier rival" en los octavos de final de la Copa Libertadores y se mostró contento por haber impuesto una "superioridad" frente al resto de los equipos que integraron el Grupo E del torneo continental.

"Hemos jugado cada partido con la intención de conseguir el objetivo y lo hemos podido hacer", señaló tras la victoria del elenco de Avellaneda frente al Rentistas de Uruguay por 3 a 0 en la última jornada del Grupo.

Indicó además: "Respecto a lo que viene, estamos preparados para enfrentar a cualquier rival. Podemos ganar y perder con cualquier rival de la siguiente instancia, así que nos tenemos que preparar muy bien".

"Tenemos que seguir convencidos de lo que tenemos que hacer. El sorteo dirá con quién nos toca, pero nos animamos a jugar con el rival que nos toque", manifestó, mientras que en cuanto al triunfo frente al equipo uruguayo dijo: "Le doy el valor real que tiene a lo que hemos conseguido".

En ese sentido, añadió: "Estamos muy contentos de haber podido completar una fase de grupos muy buena, donde es muy difícil imponer esta superioridad que hemos podido conseguir. Estoy muy contento".

"Veníamos con una estructura a nivel mental para jugar otro partido antes que este último. No se pudo disputar esa semifinal por la Copa de la Liga Profesional y eso, generalmente, causa dispersión en la mente de los jugadores", indicó.

Además el entrenador de Racing expresó: "Demostramos que seguimos centrados en el objetivo de competir. Queremos sostener el nivel de concentración hasta el próximo partido del día lunes".

Por otro lado contó que habló con dirigentes de la Selección de Chile por la convocatoria de los jugadores Gabriel Arias y Eugenio Mena para el elenco trasandino que les impediría estar frente a Boca por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional.

"Tengo la suerte de haber podido dirigir a la Selección de Chile. Sé los procedimientos y protocolos de convocatoria de una selección. No niego que he tenido conversaciones, pero son privadas y no voy a hacerlas públicas", aseveró. (NA)