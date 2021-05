Diego Simeone: "Este club está hecho a base de esfuerzo"

El "Cholo" Diego Simeone llegó a Atlético de Madrid en 2011 en un momento muy complicado del club pero poco a poco cambió la historia y lo transformó en un equipo voraz.

El fin de semana pasado conquistó La Liga y hoy se tomó un tiempo para reflexionar sobre un nuevo logro en su gestión y todos los derivados que tuvo en el camino.

“La temporada fue dificilísima para todos. El mundo está complicado, las sociedades sufren y España no es la excepción. De los 23 futbolistas que tuvimos, 21 tuvieron coronavirus. A todos los equipos les pasó eso. Pero la historia de este club está hecha a base de esfuerzo, trabajo, resistencia. Que este año nos haya tocado ser campeón le da mucho más valor", dijo Diego Simeone.

"Estamos acostumbrados a que siempre ganen los poderosos, bueno, casi siempre, no siempre. Eso nos sigue generando la posibilidad de seguir creciendo”, remarcó.

Y agregó: “Me quedé porque entendí que había futuro en este club y lo que me pone contento es que no me equivoqué. Hay una gran gestión a partir de los resultados y el club creció enormemente, nos da la posibilidad de mejorar en la llegada de futbolistas. Hay mucho trabajo detrás de mi persona, gente que no se ve ni sale como me toca salir a mi”.

Sobre el desarrollo de la temporada, Simeone destacó cómo se fue dando: “La primera vuelta fue extraordinaria. Sabíamos que la segunda iba a ser dura. Todos hablaban de que Barcelona estaba mal y Real Madrid hizo una segunda vuelta extraordinaria y eleva mucho más el éxito del trabajo del equipo en este año”.

“Le quiero contar a la gente por qué uno dice que es mucho más difícil salir campeón con el Atlético de Madrid. En Argentina están River y Boca; en Francia normalmente sale campeón el PSG; en Italia la Juventus; en Alemania el Bayern Múnich; Inglaterra es más parejo entre todos. En el campeonato español están Barcelona y Real Madrid todos los años. Para ganarles lo tenés que hacer muy bien porque ellos siempre están”, continuó.

Simeone también tuvo palabas de elogio para Ángel Correa, exfutbolista de San Lorenzo que fue clave en el título del Atlético de Madrid.

“Me quedo con el crecimiento de Correa, con la humildad que tiene, el trabajo que tiene. Jugó los 38 partidos del campeonato, 30 minutos, 90, 60, estuvo siempre. En un pasaje del campeonato no encontraba el gol y yo le decía: ‘Ángel, no te enojes, no pasa nada, el problema es que no tengas situaciones de gol y vos las tenés todos los partidos. Cuando te calmes y estés más frío acordate que la vas a meter’. Y quieras o no apareció en el momento más determinante en el partido con Valladolid haciendo un golazo y mostrándonos los caminos para ganar”, resaltó el "Cholo", quien, además, defendió su postura futbolística.

“Para los que nos tildan de defensivo, me río porque jugábamos con Koke de mediocentro bajo; con Lemar a la izquierda, que es más ofensivo que defensivo; con Llorente que hizo 14 goles; con Trippier a la derecha que es más ofensivo que defensivo; con Carrasco que es un delantero jugando en el carril izquierdo; y ni que hablar si jugaban Correa y Suárez. Lo que sí entendemos que si tenés talento en el equipo tenés que tener trabajo. Para llegar a lo máximo, no alcanza el talento solamente”, subrayó Simeone, quien dijo que, de todos modos, respeta todas las opiniones.

"Cuando toca perder, hay que saber sentir la derrota porque nunca vas a disfrutar la victoria. Estoy en un lugar donde tengo que conducir y gestionar. Eso es lo más difícil de todos los entrenadores. Hay gente que nos observa y a partir de lo que uno le transmite, se mueve. Hay jugadores que han crecido muchísimo de la temporada pasada a esta. Logramos mostrarle a la gente que podemos ganar de distintas maneras”, consideró.

Consumado otro éxito en su proyecto, automáticamente se planteó la pregunta sobre el futuro de Simeone, quien parece tener todo muy claro: “Tengo un año más de contrato. Estoy bien, estoy contento. Tenemos una edad muy buena en los futbolistas y Real Madrid y Barcelona van a tener que sufrir la transición que nos tocó a nosotros".

A su vez, repitió que por el momento no piensa en la Selección.

"Hoy estoy en una etapa importantísima en Europa. Sé que en algún momento sucederá, o imagino eso, pero no sé cuándo. Sinceramente no sé cuándo se dará", puntualizó.