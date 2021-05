Espert: "Kicillof es el enemigo del progreso de la Argentina"

El economista José Luis Espert aseguró que Axel Kicillof es el "enemigo del progreso de la Argentina", tildó de inútiles a funcionarios del gobierno nacional y además se mostró convencido de que "es mentira que faltan vacunas en el mundo" y que por eso escasean en Argentina.

En diálogo con LU2 cuestionó además la nueva cuarentena impuesta por Alberto Fernández y dijo que el gobierno debería dejar de cobrarle los impuestos a los trabajadores y empresarios que se verán afectados por las medidas.

"Todo esto de la cuarentena viene malparido desde el inicio, cuando Gines González García decía que el coronavirus no iba a llegar al país. De ahí en adelante se hizo todo mal: cuando en 2020 había que testear de manera masiva porque no había vacunas no se testeaba, y ahora que sobran vacunas en el mundo no las pueden conseguir", sostuvo.

"Si yo fuese gobierno subsidiaría los viajes al exterior para que la gente pueda ir a vacunarse, pero este gobierno de inútiles solo sabe cobrar impuestos y encerrarnos ", dijo.

"Hay que acatar las ordenes pero me provoca rechazo lo que esta haciendo el gobierno desde el punto de vista sanitario y económico".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

También sostuvo que la gente "no da más de pagar impuestos y que el gobierno vive desconectado de la realidad porque no da alivio o ayudas a empresarios y trabajadores".

"Anunciaron un impuesto a la riqueza y recaudaron 200.000 millones de pesos pero no consiguen test para hacer en las escuelas o en diferentes ámbitos y muchos menos vacunas para salir de todo esto", se quejó

Por último sostuvo que "no llamo a desobediencia civil ni nada por el estilo porque se deben acatar las órdenes de un gobierno elegido de manera democrática. A Fernández no lo puso Mandrake, está ahí porque lo votó la gente, a los sumo tendrán que aguantarse lo que votaron", opinó.

"Acá te das cuenta de que venimos de una generación de políticos fracasados que solo sirven para el chamuyo y se cagan en la gente. Hace medio siglo no teníamos pobres y ahora el 73% del Conurbano está en esa condición. La culpa es de los Kirchner, Duhalde, Macri y todos los demás. Y el enemigo del progreso de la Argentina en este momento es Axel Kicillof, que representa el modelo económico e ideológico de todos los que mencioné: hasta estaría dispuesto a hacer una alianza con algunos espacios no kirchneristas para correrlo de la Provincia de Buenos Aires", afirmó.