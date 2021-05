Barú, un apellido ilustre del fútbol nuestro que también tiene eco en la Liga Comercial

Ahí van los Barú. Marcelo Ariel y Roberto Raúl hace dupla de ataque en Ferro Expreso Pampeano, que tiene como objetivo dar el salto a la división A de Veteranos en la Liga Comercial. Y ambos son los sobrinos del enorme "Pocho" Barú, que trascendió en el fútbol grande de la Argentina.

Mientras esperamos por el reinicio de la actividad, Ariel se animó a contarle la intimidad del plantel, de cómo es jugar con su hermano y de alguna anécdota con su padrino.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Jugar en la Liga Comercial significa compañerismo. Es algo muy lindo compartir y disfrutar este maravilloso deporte.

"También es un orgullo poder jugar con los compañeros que tengo. Es muy linda la Liga. Me llevo mi hermano (), pero no quería ir porque no conocía a lo chicos. Pero los conocí y ya no me quise ir más", añadió.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--La categoría tiene de particular que es muy competitiva y muy interesante.

--¿Qué te gustó y qué no del equipo hasta acá?

--Lo que más me gusta del plantel es el compañerismo. Si hay un problema, se charla en equipo. Y a mejorar que el DT hable un poco y acomode el equipo en la cancha.

--¿Qué análisis hacés de los primeros partidos?

--Creo que el análisis es positivo porque tuvimos errores que pudimos corregir. Somos de apoyarnos entre nosotros si las cosas no salen como queremos.

--¿Para qué está el equipo?

--Me parece que estamos para pelear la punta y mucho más.

--¿Qué nivel ves en los rivales y a quienes ves como candidatos?

--El nivel de los equipos es alto. Si volvemos a jugar, estoy seguro que va a estar peleado entre Ferro y Pasta Della Nona.

--¿Cómo vivis el fútbol en la actualidad?

--Ufff... No veo la hora que se levante la pandemia y volver a jugar los sábados. Con eso te digo todo.

--¿Cuánto se extraña el fútbol de los sábados?

--Sinceramente, se extraña una banda.

--¿Cómo es compartir dupla de ataque con tu hermano?

--Es algo muy lindo. Ya nos conocemos como jugamos y vamos cambiando de punta. En el predio ya nos conocen como la dupla Barú.



A un toque



--¿Quién es el más talentoso del equipo? "El más talentoso es el Walter Lucero, el 'Pampa'".

--¿Cuál es el más rústico? "Esteban Frías, más conocido como 'El Coto'".

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? "Juanjo, el arquero".

--¿Quién es el que más entiende el juego? "El 5: Facundo Moyano".

--¿Cuál vive en una burbuja? "El 'Maxi'".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? "Juan Carrasco".

--¿Quién es el más divertido? "El 'Gamba'".

Participaciones en torneos

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Primera A Ferro Expreso Pampeano 0 0 0 0 2021 Preparación Veteranos B Ferro Expreso Pampeano 2 0 0 0 2019 Oficial Primera B Ferro Expreso Pampeano 0 0 0 0 2019 Oficial Veteranos B Ferro Expreso Pampeano 22 8 5 0 2019 Preparación Primera B Ferro Expreso Pampeano 0 0 0 0 2019 Preparación Veteranos B Ferro Expreso Pampeano 7 0 1 0 2018 Oficial Primera A Ferro Expreso Pampeano 3 0 1 0 2018 Oficial Veteranos C Ferro Expreso Pampeano 19 13 1 0 2018 Preparación Primera A Ferro Expreso Pampeano 0 0 0 0 2018 Preparación Veteranos C Ferro Expreso Pampeano 3 1 0 1 Totales: 56 22 8 1

1-- Tu mejor partido. "Contra Carnicería Carlitos cuando metí dos goles" .

2-- Tu peor partido. "Ante Pasta Della Nona. No me salió nada".

3-- Tu principal virtud. "La altura y el físico".

4-- Tu mayor defecto. "El temperamento".

5-- El mejor gol que hiciste. "Con la nuca a Sea White".

6-- El gol que más gritaste. "Uno que anoté en el último partido de 2019. Nos sirvió para quedar segundos".

7-- Hincha de. "San Lorenzo".

El perfil

--Nombre: Marcelo Ariel Barú.

--Fecha de nacimiento y lugar: 14 de febrero de 1983, en Bahía Blanca.

--Es hijo de Roberto Raúl y Jova Gutiérrez. Tiene tres hermanos: Roberto, Cristian y Mariela. Es papá de Alfredo (21), Eugenia (19), Marcelo (17), Alex (11) y Mia (5). Está en pareja con Cristina González.

El recuerdo del tío

"Pocho, además de ser mi tío fue mi padrino. Uno de los recuerdos que tengo de chio es que me compró una mochila y me trajo un maletín antiguo. Igualmente, casi no tuve contacto porque él no estuvo mucho en Bahía y yo viví 3 años y medio en España".

Néstor Aníbal Barú nació el 26 de diciembre de 1949, en Pedro Luro. Justamente se inició como futbolista en Fortín Club, de su pueblo natal.

Se radicó en Villa Rosas a los 15 años. En 1966, se incorporó a la quinta división de Libertad. A los 17, debutó en primera división. Ya en 1968, fue convocado para la selección de la Liga del Sur.

Rosario Puerto Belgrano compró su pase, en 1970, y en 1971 reforzó a Huracán, de Ingeniero White, en el Torneo Nacional.

En 1972, fue transferido a Lanús. Luego, jugó para San Lorenzo de Mar del Plata, en 1973.

El "Pocho", como sus más cercanos lo llamaban, volvió a Bahía en 1976. Lo pretendía Vélez Sarsfield, pero prefirió un empleo en YPF y jugó para Pacífico.

Pero en 1977, retornó a Lanús. Y un año después fue a Racing Club, de Avellaneda, donde la descosió.

El Atlas, de Méjico, lo llevó en 1980. Posteriormente, jugó para Olimpo, en el Regional, de 1981.

En 1983, lo contrató el Deportivo Quito, de Ecuador.

Como profesional, había convertido más de 50 goles.

En 1984, se sumó al plantel de Sansinena, de General Cerri, y en 1985, al de Pacífico. En 1986, estuvo en Boca, de Tres Arroyos.

Falleció el 20 de febrero de 2006.