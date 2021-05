El virus que acecha, el club que planea lotear su predio y la zona de Prioridad Peatón que se viene

--Hola Juan. Debo reconocer que estuve dudando en venir, pero aquí estoy.

--¿Dudaste por temor a contagiarte?

--Por el partido de Boca. Los pibes me emocionan.

--Cierto que hoy juegan a las 10 de la matina. Pero elegiste bien. No te vas a arrepentir.

--Me suena a chicana.

--Para nada. Me gusta verte entusiasmado. Siempre ocurre hasta que les toca enfrentar al “Muñeco”.

--Ya veremos. Al que estamos enfrentando, y no da tregua, es al virus.

--Veo que querés cambiar de tema. Pero es verdad. Viene complicada la mano.

--¿Qué va a pasar?

--Como te dije la semana pasada, la caída en Fase 2, o las mayores restricciones, como quieras llamarlo, es cuestión de muy poco tiempo. La cantidad de contagios que no cede y la crítica situación de los hospitales indican que así el sistema sanitario no va a aguantar mucho tiempo más.

--¿Y entonces?

--Ahora es todo pulseada política. Hay algunos que quieren cerrar todo, con escuelas incluidas, y otros que procuran ser más permisivos. La cuestión es que se pongan de acuerdo rápido y lo ideal sería que todos se encolumnen detrás de una decisión, para que el mensaje a la población llegue lo más claro posible.

--Hay dos datos que son incontrastables. En el Penna admitieron que ya están usando las camas de terapia pediátrica para adultos con Covid y en el Municipal ya no pueden ofrecer asistencia respiratoria al paciente infectado que la requiera.

--En esta situación de crisis en los hospitales, mucha gente se pregunta por el estado de las unidades de cuidados mínimos ambulatorios. ¿Sabés algo al respecto?

--Actualmente hay en funcionamiento tres unidades de las llamadas UCMA, con capacidad para alrededor de 80 personas. Esas camas están distribuidas entre el Hospital Militar, el centro de Jubilados y Pensionados del Cono Sur y en la Villa de la Inmaculada. Precisamente, está en marcha un plan para complejizarlas, con el objetivo de que puedan albergar a aquellos pacientes que están saliendo de una internación y que podrían finalizar el tratamiento sin ocupar una cama hospitalaria.

--¿Como es el panorama?

--El Hospital Militar prácticamente cuenta con todos los insumos y equipamiento necesarios para tratar aquellos pacientes que no se encuentran en grave estado, pero tiene dificultades con el recurso humano. En ese sentido, están realizando gestiones para incorporar médicos de otras localidades y, a su vez, rastrean a enfermeras que se hayan retirado hace poco tiempo para ofrecerles volver a la actividad, al menos en forma temporal.

--¿Y en Cono Sur?

--La están dotando de oxígeno medicinal, a través de la instalación de garrafones, más conocidos como “chanchas”, lo cual es un avance importante. En tanto, la Villa Inmaculada está disponible para pacientes leves o aquellas personas que no tienen lugar donde aislarse.

--¿Y las plazas que estaban en el club Liniers y en el Dow Center?

--Las desarmaron antes de fin de año, porque no habían sido usadas, pero ambas entidades están abiertas a colaborar nuevamente en caso de ser necesario.

--Hablando de entidades deportivas, hay un club, de la zona alta de la ciudad, que se relame con la posibilidad de lotear una parte de su predio.

--Estoy pensando qué institución deportiva tiene un macizo por aquellos lados. ¿Te referís a Argentino?

--Acertaste. Si en La Plata aprueban una modificación de un indicador de zonificación, que tiene el visto bueno del Concejo Deliberante, Argentino tendría vía libre para avanzar con ese proyecto que ya tiene varios años.

--Supongo que deberían abrirse algunas calles.

–-Claro. Tendría continuidad Lucas Abad y también Necochea, desde Cambaceres hasta Pilmaiquén. Y se lograría un anhelo de mucho tiempo de los vecinos del sector: unir 14 de Julio con Indiada, a través de Pilmaiquén.

--Me adelanto un poco. ¿Cómo van a comercializar los terrenos que salgan de ese loteo?, teniendo en cuenta que es una zona muy buscada para construir y seguramente no faltarán interesados.

--Todo parece indicar que tendrán prioridad los socios, pero aún no está definido. Habrá que esperar que provincia primero permita los cambios, que ya le hizo objeciones en dos oportunidades anteriores al proyecto, y que, luego, se desarrolle una Asamblea para determinarlo.

--El crecimiento poblacional de ese sector de la ciudad también amerita que se tenga el cuenta el sistema sanitario.

--El municipio ya tomó nota de eso y te doy un anticipo. Para 2022 tiene previsto la construcción de otro Centro de Atención Primaria de Salud, en este caso en Harding Green propiamente dicho, que se suma al que se va a inaugurar antes de fines de este año en Grünbein.

--¿Es verdad que hay una intención del municipio de ralentizar la circulación en el centro de la ciudad?

--Cambia, todo cambia. Está en evaluación una idea que surgió entre los propios comerciantes y que, aparentemente, tuvo buena aceptación en la Dirección de Tránsito y Transporte que comanda Ramiro Frapiccini.

--¿Qué implicaría?

--Básicamente, se intentaría generar una zona, denominada Zona de Prioridad Peatón, en la que la velocidad máxima sería de 30 kilómetros por hora y en la cual se permita estacionar de los dos lados. De este modo, se busca que quienes crucen el centro para llegar a sus hogares sin intención de detenerse a realizar compras, opten por otras vías más rápidas. Algo similar sucedería con las líneas de colectivos, que tendrían paradas más espaciadas.

--En ese sentido, ví que ya hubo algunos cambios con el transporte público en el microcentro.

--Sí. Se quitaron todas las paradas existentes sobre Chiclana, desde O’Higgins hasta Fitz Roy. Y próximamente se van a colocar barandas en esas dos cuadras, para impedir el cruce peatonal por mitad de cuadra.

--Vos que te quejabas de que no podías comprar tu gaseosa preferida en la Coope de tu barrio, te aviso que la vas a poder conseguir otra vez.

--¿En serio me decís? No sabés la alegría que me das. Ya me tenía un poco cansado tener que repartir las compras en distintos lugares.

--Luego de casi medio año de tironeos y duras negociaciones, fumaron la pipa de la paz y llegaron a un acuerdo que, indudablemente, beneficiará a ambos.

--Y sí, porque el desacuerdo perjudicaba a ambos. Supongo que los supermercados habrán perdido algunos clientes por esa situación y, del otro lado del mostrador, se habían quedado sin su principal boca de expendio de la ciudad y la zona.

--Me dicen que para llegar a este acuerdo también pesó que la principal competidora de la empresa de bebidas gaseosas ganó mercado al implementar una fuerte campaña con distintas promociones, que surtieron efecto.

--Tengo otro “chisme” que involucra a la Coope.

--Soy todo oídos.

–-Hasta ahora, sus sucursales se habían distribuido en 37 ciudades de la provincia de Buenos Aires, en 14 de Río Negro, 11 de Neuquén y 4 de La Pampa. Eso lo sabías, pero lo “fresquito” es que puso el foco en otra provincia, en este caso en el noreste del país, para abrir lo que será la número 135.

--Esa sí que no la tenía.

--Según me dicen, en los próximos meses desembarcará en Sunchales, una de las ciudades más productivas de Santa Fe. Actualmente están acondicionando el local comercial que manejaba como proveeduría únicamente para sus asociados la Asociación Mutual Personal Sancor. En estos momentos están modernizando las instalaciones para la prestación como autoservicio para la población en general.

--El martes comienza la FISA, en este caso totalmente virtual.

--Sí, y por primera vez el presidente de una de las más importantes compañías del país participará de la apertura.

--¿A quién te referís?

--A Marcelo Mindlin, el CEO de Pampa Energía. La empresa ya demostró acompañar la ciudad en la que tiene dos centrales de generación eléctrica y dos parques eólicos. Como así también a la región, donde tiene otro parque en Rosales.

--Y, obviamente, a la feria en sí.

--El involucramiento de Pampa, tanto a través de su apoyo económico todos los años, como así también de la participación personal de su presidente en el acto inaugural son muestra cabal del compromiso con Bahía Blanca.

--¿Mañana viene el gobernador a Bahía?

--Aparentemente llegará acompañado por Sergio Berni. Van a entregar nada menos que 60 móviles policiales y un minibus para el traslado de detenidos. Surtieron efecto las gestiones que hizo en su momento Federico Susbielles. Finalmente será un "desembarco histórico", como dijo Federico Montero.

--Sí, y seguramente Héctor también aprovechará para plantear algunas otras cuestiones.

--Algunas ya charlaron mano a mano, vía zoom, el jueves pasado. Pero sí será un buen momento para plantear una problemática de vieja data, que es el mal estado de la mayoría de las comisarías, que impiden albergar detenidos en sus calabozos.

--¿Es por esa razón que los trasladan a la zona?

--Claro, y eso implica un gasto muy grande. Como tampoco hay lugar en las unidades carcelarias, se los envían a Monte Hermoso, Patagones o Tornquist, pero los costos de combustible corren por cuenta del municipio. Y no es un solo viaje, sino que deben traerlos a Bahía cada vez que los citan a declarar.

--¿Qué chimento tenés de los tribunales?

--Mirá, me enteré de una situación que podría calificarse de tragicómica y se registró esta semana, con la citación a indagatoria de una persona que está fallecida.

--¿¡Cómo!?

--Lo que escuchás. Desde una fiscalía bahiense citaron a declarar, por el artículo 308 del Código Procesal Penal, a un hombre mayor que estaba acusado de un homicidio culposo. Fijaron la audiencia para el 8 de julio próximo, a las 10.30 y en la modalidad a distancia por videoconferencia de WhatsApp, pero no se percataron de un pequeño detalle: había fallecido el 1 de septiembre pasado, a los 73 años.

--¿Y no estaban notificados del deceso?

--Estuve averiguando y el abogado de la familia, Valentín Fernández, había presentado copia del acta de defunción días después del fallecimiento ante la justicia de Garantías y también pidió el sobreseimiento del hombre, por prescripción de la acción penal, medida que lógicamente confirmó la jueza el 19 de octubre, con copia de notificación al Ministerio Público Fiscal y al defensor, según dice el fallo.

--¿Y llegó la citación a indagatoria a la casa del difunto?

--Casi, casi. Le giraron la cédula al abogado Fernández, quien de inmediato se comunicó con la fiscalía para advertir la insólita situación y evitar que la viuda recibiera tan desagradable sorpresa. De todas maneras se comunicó con el hijo del fallecido para ponerlo al tanto, por si la citación igualmente se cursaba, porque también habían comisionado a una comisaría para tal fin.

--¿Esto se puede deber a cierta "despersonalización" de los procesos judiciales?

--Seguramente. El hecho en sí no va a pasar de una anécdota llamativa, aunque sirve para tener en cuenta hasta qué punto está automatizado el sistema en el proceso penal y que cuando hay más trabajo que recursos humanos, como en algunas fiscalías, pueden pasar estas cosas. Aunque no se justifican.

--Un dato más, no me dijiste por qué hecho estaba imputado el hombre.

--Por atropellar a un peatón en febrero de 2018. Fue cuando iba en su auto Volkswagen por la calle Bolivia y, al girar hacia Holdich, embistió a una persona de 84 años que cruzaba caminando y, producto de las lesiones, el peatón falleció días después en un hospital.

--¿Tenés algo del campo?

--Sí. Te comento que todavía sigue el revuelo por la decisión del Gobierno nacional al publicar la Declaración Jurada de Operaciones de Exportadores de Carne y la Resolución 60. A muchos les recordó los ROE’s rojos de Guillermo Moreno…

--Aunque, en realidad, si lo mirás del otro lado del mostrador nadie puede estar en desacuerdo con medidas que apunten a evitar la evasión que, dicen, existe en la actividad frigorífica.

--¿La medida afectará a la exportación?

--Es probable que no. Los frigoríficos grandes, que son los que exportan y los que están entregando los cortes a precios accesibles del plan gubernamental, van a estar mejor posicionados. Ahora, la gran cantidad de regulaciones que se han sumado puede sacar de la cancha a los operadores o a los usuarios sin planta.

--Dicen que en el Mercado de Liniers ya se advirtió…

--Claramente. Esta semana los precios de las vacas con destino a China tuvieron caídas superiores al 20%. El kilo en pie se corrigió, en promedio, de 120 pesos de mediados de marzo a los $95 de estos días.

--La pregunta es: ¿bajará el precio de la carne para los ciudadanos comunes y corrientes?

--Como los abastecedores y los matarifes están afuera por el momento, los frigoríficos tendrán acceso a comprar carne a un menor valor. Ahora, que eso luego llegue a la góndola es otro cantar…

--Che, ¿tenés algo del paro que empiezan mañana los trabajadores del gas en Camuzzi?

--Sí, que la medida dispuesta resulta por lo menos sorpresiva y totalmente alejada del espíritu y la vocación de dialogo que la compañía está manteniendo- y siempre ha mantenido - con los distintos sindicatos.

--Claro, sobre todo porque se encuentran en pleno proceso de negociación paritaria.

--Exacto, y se había llamado a cuarto intermedio para retomar el dialogo el lunes, o sea mañana, con los representantes sindicales para continuar con las conversaciones iniciadas, en un marco de diálogo constructivo y de paz social. Insisto, la reunión había sido pactada con anterioridad a las medidas de fuerza dispuestas.

--Algo más seguro sabés…

--Mirá, Camuzzi interactúa con 5 sindicatos y una federación. En el resto del ámbito de operación de la compañía, que abarca 7 provincias y más de 300 localidades, no se estarán llevando medidas de fuerzas como las anunciadas en el ámbito de Bahía Blanca y la zona.

--Entonces, éstas medidas no representan al universo de trabajadores de Camuzzi…

--Exacto y acordate que recientemente la compañía obtuvo la certificación Great Place to Work, convirtiéndose en la primera empresa distribuidora de energía, tanto gasífera como eléctrica, en recibir esta distinción que asegura que 7 de cada 10 colaboradores tienen una experiencia positiva en la compañía.

--¿Del sector transportista no tenés nada?

--Dos datitos. Uno, que una empresa bahiense se adjudicó la concesión provincial para unir, vía terrestre, Carmen de Patagones con nuestra ciudad, que era un reclamo de varios años de vecinos de aquellos pagos. Una de las condiciones del pliego es que los micros deben entrar en Stroeder y en Villalonga y hacer otras paradas intermedias, de acuerdo a la necesidad. Aún no se determinó la frecuencia de los viajes, pero es un hecho que comenzarán a realizarse la próxima semana.

--¿Y el otro?

--En la semana que se cumplieron 137 años de la llegada del primer tren a Bahía Blanca, se avanza con la vuelta del servicio desde nuestra ciudad a Sierra de la Ventana.

--Esa sí que es una buena noticia. Sino me equivoco, fue cancelado en 2016.

--No te equivocás. El ente estatal Trenes Argentinos analiza la posibilidad de poner en funcionamiento un “tren corto”, que sería una formación con menos vagones, que haga el recorrido Bahía Blanca-Olavarría, pasando por Laprida, Pringles y Sierra de la Ventana. Y en Olavarría le permitiría a los habitantes de esas ciudades a un trasbordo con el tren que va a Constitución desde nuestra ciudad, pero vía La Madrid.

--¿Cómo avanza ese plan?

--Se terminó hace pocos días un estudio sobre el trazado de las vías del ferrocarril y se determinó qué trabajos requieren para que sean transitables. El hecho de que sea una formación mucho mas liviana, por ser de pocos vagones, permite que las obras sean menores.

--¿Se sabe cuándo podría estar en funcionamiento?

--De momento, no hay una fecha concreta, pero está el “compromiso” de avanzar con las obras necesarias. Sin embargo, la pandemia complica todo.

--Ya lo creo. Hasta el asado en familia complica.

--No reniegues tanto y cuidate como recomiendan los que saben. Nos vemos la semana que viene.