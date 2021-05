Media sanción al proyecto que adhiere a la Ley Nacional de energía renovable

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Rosío Antinori, expresó hoy en LU2 su satisfacción por la media sanción del proyecto que adhiere a la Ley Nacional N° 27.424, que establece un "régimen de fomento de generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública".

El proyecto realizado en conjunto con el diputado Guillermo Escudero permite en el ámbito de la provincia de Buenos Aires inyectar energía renovable en la red pública. Esto permitirá cambiar de status a los usuarios, quienes podrán ser consumidores y generadores de energía a la vez.

Los diputados de la Sexta Sección, Santiago Nardelli y Fernanda Bevilacqua, son coautores de la ley.

"Fueron muchos años de trabajo para poder llegar a tener la media sanción de este proyecto de ley", abrió Antinori.

"Hace tres años que se votó en el Congreso Nacional un proyecto del diputado Juan Carlos Villalonga, pero el marco normativo nacional y no entra en vigencia en las provincias de forma inmediata, sino que éstas se tienen que adherir porque son quiénes tienen jurisdicción sobre este tema. Esto daba una gran inequidad ya que vecinos de otras provincias se adherían y otros no. Además, a eso se le suma que muchos bonaerenses compraron sus paneles solares, algo que creció durante la pandemia, y si bien es una tecnología no tan cara, tiene un gasto adiccional cuando hay que cambiar las baterías, que permite poder almacenar esa energía", agregó la diputada.

Antinori sostuvo que "cuando haya sanción definitiva los vecinos podrán pedir estos medidores de entrada y salida y aquellos que tengan paneles solares, en caso de generar algun excedente, podrán inyectarlo a la red y eso se verá reflejado en las facturas".

"Se vendería el excendente de energía a EDES, en el caso de los bahienses. Para quienes tiene un alto consumo eléctrico será muy importante, se notará en las facturas eléctricas y permitirá a las pymes y/o comercios ser más competitivos", explicó.

La diputada de Juntos por el Cambio señaló que "ayer se realizó la votación en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado para que se convierta en ley".

"Muchas de las distribuidoras de la provincia ya están conectando los medidores bidireccionales porque creen que esta ley es inminente y porque muchos bonaerenses están reclamando esos medidores. Hoy, cuando ese vecino tiene un excedente se distribuye a la red, pero esto no se ve reflejado en las facturas. Falta este paso que no es menor, porque es algo que ayudará a dar ese paso. Esto va a agrandar la cadena de valor de las renovables y aumentará los puestos de trabajo, ya que aparecerán más instaladores, ingenieros y demás", cerró.