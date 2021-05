Argentino salió al cruce y pidió la renuncia del presidente de la URS

La subcomisión de rugby del club Argentino difundió hoy un comunicado en el que manifestó su rechazo a la continuidad de Martín Azpiroz como presidente de la Unión de Rugby del Sur (URS).

El escrito, de dos carillas y enviado a esta redacción, expone el desacuerdo del club a la decisión que tomó el consejo directivo de la Unión de Rugby del Sur de rechazar la renuncia del titular de la URS.

Argentino tiene representación en el consejo directivo en la figura de Jorge Louro (tesorero) y Eduardo Vigier (vocal titular).

Dice el comunicado:

"Esta institución NO RECHAZA la renuncia que pusiera a disposición Martín Ignacio Aspiroz -o Ignacio Aspiroz-, sino que por el contrario la ACEPTA, agregando que tal debería haber sido presentada en forma indeclinable. En consecuencia tampoco consideramos necesario el otorgamiento de licencia alguna. Creemos que dada la gravedad de los hechos, no existen zonas grises sujetas a mayores debates, salvo los propios a como instrumentar la renuncia".

Agrega: "Desde hace unos años nuestra sociedad se encuentra atravesando un proceso de re-evaluación de sus costumbres y acciones. El rugby no ha escapado a ello, y muy por el contrario, este deporte ha quedado en reiteradas oportunidades expuesto. Ante ello, nuestro Club como tantos otros a lo largo y ancho del país, han emprendido una campaña activa para profundizar el debate interno; para reformar lo que haya que reformar; para que ser parte de un club y este deporte no sea motivo de sospechas; para que no se nos sindique más como los violentos, como sujetos que se creen parte de una casta superior; o para que la palabra valores que tanto usamos, no nos sea devuelta en la cara con hechos de baja estofa".

El club bahiense también hizo extensivas las críticas al consejo directivo de la URS.

También nos vemos obligados a interpelar y efectuar un llamado de atención a los miembros del Consejo Directivo de la U.R.S., quienes ante la posible comisión de una infracción a la ley y a la apertura de un proceso penal emitieron una respuesta corporativa de “acá no pasó nada”".

Así concluye el comunicado:

"Hemos decidido hacer pública nuestra voz, y separarnos de quienes no advierten estas evidentes conclusiones. No hay nada que ocultar, los problemas se debaten de frente y de cara a nuestras socias y socios, así como frente a todo miembro de nuestra ciudad que desee involucrarse. Después de todo, no hablamos de los valores del Rugby, hablamos de nuestros valores como ciudadanos".