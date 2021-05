A más de un año de las restricciones, el 41% de las empresas todavía no trabaja a niveles "pre pandemia"

El 41,1% de las empresas que operan en el país se encuentran parcialmente operativas o directamente sin actividad, a más de un año del inicio de la pandemia y de las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional, de acuerdo con una encuesta difundida hoy.

Según el relevamiento que realizó en abril la Cámara Argetnina de Comercio y Servicios (CAC), un 33,9% de las compañías consultadas se encuentra parcialmente operativa, mientras que un 7,2% continúa sin operaciones; el resto, completamente operativas.

En cuanto a las ventas, el 50,8% contestó que cayeron entre 26 y 50% con relación a la situación previa a la pandemia; respecto de marzo de este año, para la tercera parte de las consultadas no variaron. En cuanto a las ventas on line, antes de la pandemia, el 66,9% no las realizaba; ese porcentaje se ubicó en abril último en el 52,4%.

En tanto, el 85,% (promedio) de las empresas mercantiles pudo pagar los salarios en tiempo y forma durante abril; el 51,6% aseguró no haberse atrasado en el pago de impuestos y un 66,1% no registró demoras en el pago de servicios (luz, gas y agua).

Sobre la condición de la empresa en los próximos 30 días de continuar las restricciones actuales, el 49,6% dijo que podrá continuar operativa; el 30,1% sufrirá importantes pérdidas; el 22% deberá reducir su tamaño y el 8,1% cerrará sus puertas. Por otra parte, de las empresas consultadas, el porcentaje de la nómina de empleados que se encuentra realizando teletrabajo trepó al 23,4% promedio.

La CAC indicó también que el escenario más probable para la plantilla de personal de cara a los próximos tres meses es el siguiente: 61,3% no producirá cambios; el 34,7% aplicará una reducción y apenas el 4% contratará personal. Asimismo, el 73,4% no planea realizar inversiones en el corto plazo y solo el 26,6% de las empresas posee expectativas de inversión para los próximos meses.

El 38,7% ingresó en alguna moratoria y el 50,8% de las empresas encuestadas manifestó realizar actividades esenciales, detalló el trabajo sectorial.

La encuesta se llevó a cabo entre entre el 4 y el 10 de mayo en todo el país y participaron empresas de diversos tamaños: hasta 9 empleados (62,9%); entre 10 y 49 empleados (19,4%); entre 50 y 200 empleados (12,1%) y empresas con más de 200 empleados (5,6%). Esas compañías operan en rubros tales como comercio minorista, mayorista y gastronomía, entre otros. (NA)