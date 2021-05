“Entendí que debía volver a disfrutar de la bicicleta como lo hacía antes”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

A poco más de un año de ver frustrada su aventura en la elite del BMX, la rider bahiense Agustina Cavalli (19) nuevamente tiene en sus manos la posibilidad de ir la carga detrás de su gran sueño.

No fueron meses fáciles para la exsubcampeona mundial, halago que consiguió en dos oportunidades (Bakú 2018 y Zolder 2019). La irrupción de la pandemia conllevó una parálisis total y, naturalmente, la vuelta a casa con miles de interrogantes.

Por aquellos días, Agus era protagonista de un “cuento de hadas” en Suiza, más precisamente en el Centro Mundial de Ciclismo que la Unión Ciclista Internacional ostenta en una pequeña localidad llamada Aigle.

“Era muchísimo más perfecto de lo que yo pensaba. Era la vida del BMX para el BMX; lo que siempre soñé, vivir así...”, expresaba Agus ante el grabador de La Nueva. al momento de regresar a la ciudad y dejar atrás la beca de la Unión Ciclista Internacional.

Cavalli se reencontró con sus raíces. Y fue allí, en el calor de su hogar y en el terreno que forjó el espíritu deportivo y competitivo, donde logró sanar la herida y reinventarse en el plano interpersonal.

Inesperadamente, cual obra del destino, el BMX volvió a ser el motor de sus días y la prioridad en su vida como deportista.

“Quería volver al ruedo pero no sé si esperaba algo tan grande como una Copa del Mundo. Hace dos semanas me enteré que estaba designada para ir, que me llamó la Federación Argentina notificándome. Así que fue todo a las corridas, entre preparativos y el proceso mental de cambiar el chip”, contó la rider, ya instalada en Verona (Italia), sede de la prueba válida por el calendario europeo.

“Voy a ver cómo estoy y más que nada a disfrutar—agregó—. Hace tiempo que le perdí el hilo al circuito profesional, a esas pistas, los entrenadores y el ritmo al que se compite afuera. Y al haber estado tan alejada no sé con qué me puedo encontrar. Traté de probarme a mí misma y exprimirme al máximo”.

—¿Cómo viviste estos meses de incertidumbre?

—Entre la pandemia y una lesión que tuve en una rodilla estuve bastante tirada. Digamos que 2020, estando la pista cerrada mucho tiempo y sin competencias, fue un año de disfrute personal, volviendo a gozar de la bici como realmente lo anelaba y encontrarme conmigo misma. La aventura en Europa fue increíble, me sirvió mucho para formarme profesionalmente, pero esa vorágine a su vez no me permitía disfrutar como antes.

Claro que también hubo que lidiar con los normales altibajos emocionales.

"Obviamente estuve un poco bajoneada por no poder correr, hasta que entendí que tenía que aprovechar ese tiempo para reencontrarme con la bici y volver a hacerlo como cuando era más chica y me estaba iniciando. Por eso traté de encontrarle la gracia y volver a disfrutar la esencia de la actividad. Me hizo muy bien eso, como también estar otra vez en la pista donde crecí y con ex compañeros", destacó Cavalli.

—¿Pensaste en dejar la actividad?

—No. Sí tuve mis momentos malos, pero la meta sigue siendo la misma. Mi sueño es ponerme la camiseta de Argentina y competir los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras pueda seguiré trabajando y focalizada en eso. La pandemia fue un golpe duro, sobre todo sentir que me alejaba de ese mundo. Creo que por esa razón entendí que tenía que volver a disfrutar de la bicicleta como lo hacía antes. Más que nada para no desmotivarme y seguir firma con mis objetivos.

Disfrutar la experiencia

Entre las dudas por su estado atlético y las expectativas propias de la competencia, Agustina Cavalli tiene un panorama claro en esta nueva oportunidad europea.

"Ojalá que todo este tiempo de disfrute personal sirva y pueda correr suelta y sin presiones, y no como me pasó la última vez a nivel internacional. Me genera mucha ansiedad cómo estaré después de este tiempo y si puedo mostrarme a la altura de los profesionales. Por sobre todo quiero disfrutar la experiencia", aclaró.

Paralelamente a esa cuota de realismo, Agus no pierde el horizonte y sus grandes anhelos para el futuro.

"Además de las olimpiadas, también quisiera salir campeona del mundo. Creo que puedo hacerlo. Soy muy joven todavía y quiero creer que tengo futuro", cerró.