Anitta, una "Girl from Rio" que acusa a Bolsonaro de hacer "un Gobierno terrible"

La popular cantante brasileña Anitta quien acaba de lanzar "Girl from Río", canción que además dará título a su quinto disco de estudio, cuestionó al presidente de su país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, porque "está acabando con el medio ambiente y la salud de la población".

"Bolsonaro es una persona muy inestable que está haciendo un Gobierno terrible", sostuvo Anitta durante una entrevista con Télam desde la ciudad estadounidense de Miami.

La intérprete nacida como Larissa de Macedo Machado en el barrio carioca Honorio Gurgel, es considerada por las revistas Time y Forbes como "la mujer más poderosa del Brasil" y desde ese lugar predica contra el Presidente de su país aunque las críticas no las vuelca todavía en su música.

"Yo utilizo mi voz, pero creo que existe un camino que todavía necesito transitar para poder hacer esto con música y llegar con este mensaje. Necesito subir las escaleras en un nivel de entretenimiento general para después después poder poner eso en mi música", confesó la vocalista.

Haciendo equilibrio entre su posición como ciudadana y los requerimiento de la industria, Anitta apuntó que "prefiero llegar por un camino más comercial en la música y decir lo que pienso en entrevistas o redes sociales para tratar los asuntos importantes y que todos conozcan la situación en mi país".

En el mismo sentido, la compositora, de 28 años, apuntó que "cuando se utilizan las voces de artistas y personas que tienen mucho alcance público para lanzar mensajes, yo siento que aportan y me pone muy feliz poder ser parte de ello. De poder de alguna manera ayudar en lo que sea porque es muy complicado y mi país está muy triste ahora".

Con la salida de "Girl from Río" -que supera los 4 millones de visionados en YouTube- Anitta anticipa su quinta placa de estudio que verá la luz en el segundo semestre del 2021 y que estará íntegramente cantando en inglés y castellano.

Anitta hará debutar la canción en la TV norteamericana en el "Today Show" de NBC en la noche del lunes y en la velada siguiente hará lo propio en "Jimmy Kimmel LIVE!" de ABC. Además se presentará en el primer especial televisivo de la Celebración del Grammy Latino "Ellas y su Música", que se emitirá el domingo 9 por Univision.

La brasileña llega a este nuevo paso tras haber mostrado su ductilidad para mezclar el hip hop con el rap, el reggaetón, el funk do favela y el forró, una mistura que la llevó a hacer duetos con Madonna, Cardi B, Iggy Azalea, Alesso, Major Lazer y Paulo Vittar, J Balvin, Maluma, Black Eyed Peas, Sofía Reyes y Rita Ora y Snoop Dog.

Antes, la artista publicó "Anitta" (2013), "Ritmo Perfeito" (2014), "Bang!" (2015) y "Kisses" (2019), además de la placa en vivo "Meu Lugar" (2014) y los ep's "Solo" y "Brasileira" (en 2018 y 2019, respectivamente.

- Télam: ¿El próximo disco va a ser tan ecléctico como tus trabajos anteriores?

- Anitta: Sí, va a ser muy ecléctico. Va a mezclar ritmos, canciones y cultura brasileña con cosas que pasan en todo el mundo. No voy a cantar nada en portugués, pero va a tener mucho del sabor brasileño, algunas cosas del funk carioca, y referencias como en "Girl from Rio" aparece de Ipanema. Estamos incorporando sabores brasileños en cada canción del álbum.

- T:- ¿A qué se debe que cantes cada vez más en español?

- A: A mí me gusta hoy en día más cantar en español que en inglés o portugués. Me siento mejor, no sé por qué. Primero que todo fue una cuestión de estrategia por creer que es un camino para la internacionalización y también por pensar que somos todos latinos pero el idioma separa a Brasil de los demás países de Latinoamérica. Me dan muchas ganas de mezclar de nuevo esto y recuperar la presencia en mi país de una lengua que en su momento se escuchó mucho gracias a las presencias de Alejandro Sanz, Ricky Martin o Shakira.

- T: ¿Qué implica para vos cantar en español?

- A: Entiendo que no es solo hablar el idioma y cantar en español, es estudiar la cultura, saber lo que pasa en cada país, conocer a los grandes cantantes de cada país, de cada ritmo y de cada lugar. Cada vez que estudiaba más, más me gustaba.

- T: ¿El disco ya está terminado?

- A: Me estoy ocupando ya de esta parte pero estamos decidiendo la estrategia de cuándo y cómo lanzarlo. Pero ya tenemos listas las canciones que son muy específicas, hablan mucho de mí misma y entonces no sé si es necesario sumar colaboraciones.

- T: ¿Qué significa apostar a sacar un disco en el contexto de una pandemia?

- A: Es un momento muy fuerte de Brasil y ojalá ayude a que la industria del entretenimiento mueva mucho la economía y otras áreas del país. La industria del entretenimiento exporta muchas cosas, hace que mucha gente viaje para los lugares y sería increíble ayudar desde la música a que eso ocurra. (Télam)