Básquetbol, fútbol y atletismo animan la agenda deportiva del viernes

Atletismo

- Desde las 11, la atleta bahiense Yohana Arias Dominella irá por la defensa del título en la final A —categoría jabalina— del Campeonato Nacional de Mayores N°101 que se desarrollará en Concepción del Uruguay.

Básquetbol

- Se disputa la tercera fecha del torneo de primera división local, todos los partidos se jugarán desde las 20:45.

Zona A

Pacífico vs Liniers

Bahiense del Norte vs Estrella

Alem vs Villa Mitre

Zona B

Pueyrredón vs Napostá

9 de Julio vs Olimpo

- Se jugarán seis partidos por la Liga Argentina:

Zona Sur

16.30, Del Progreso vs Estudiantes C

19.00, Atenas C vs Rocamora

21.30, Dep. Viedma vs Parque Sur

Zona Norte

16.30, Estudiantes T vs San Isidro

19.00, Salta Basket vs Barrio Parque

21.30, Ameghino vs Riachuelo

- La NBA ofrecerá hoy nueva cotejos:

20.00, Magic vs Pacers

20.30, Celtics vs Timberwolves

20.30, Knicks vs Grizzlies

21.00, Pelicans vs 76ers

21.00, Hawks vs Bulls

22.00, Bucks vs Hornets

22.00, Nuggets vs Spurs

23.00, Clippers vs Rockets

23.00, Warriors vs Wizards

Fútbol

- Se jugará un partido de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores:

19.15, Independiente del Valle (Ecuador) vs Gremio (Brasil)

- Comenzará la novena fecha de la copa de la Liga Profesional, con un partido:

21.00, Platense vs San Lorenzo

- Habrá un partido por la Premier League inglesa:

16.00, Fulham vs Wolverhampton

- En la Liga de España también se disputará un compromiso:

16.00, Huesca vs Elche

- Mientras que