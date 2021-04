El footgolf llegó para quedarse en Bahía Blanca y gana en popularidad  

Cuando el padel irrumpió como una de las disciplina deportiva combinada causó furor y lo mismo está sucediendo con el footgolf, que llegó para quedarse y ya tiene un nutrido grupo bahiense que lo adoptó como un cable a tierra.

Golf y fútbol en un solo deporte que requiere de cierta estrategia, concentración y fortaleza mental.

Creció a pasos agigantados, a tal punto que el Mundial de Hungría 2012 participaron 8 países y 77 jugadores y en Argentina 2016 lo hicieron 26 banderas, con 230 seleccionado en cancha. Y se amplió esa cifra en Marruecos 2018.

Bahía y la región no fue la excepción. Actualmente un grupo de 40 jugadores toma parte de las competencias del Sudoeste –que reúne a la región sur de la provincia de Buenos Aires—, torneos nacionales e internacionales.

Se juega con las reglas del golf, en canchas de golf, pero una pelota de fútbol número 5 y hoyos adaptados de unos 52 centímetros. Y el objetivo es introducir una pelota en 18 hoyos mediante el menor número de golpes posibles.

Adrián Fernández –el bahiense mejor ranqueado en el país en la posición número 14— le contó a La Nueva. algunos secretos de la actividad que tiene su espacio en la ciudad.

“Es un deporte que está creciendo muchísimo en los últimos año y ya contamos con una muy buena cantidad jugadores en nuestra ciudad. En cada torneo se suma más gente y eso nos genera muchas expectativas”, sostuvo.

Según Adrián, la pandemia --que se inició en 2019-- incidió favorablemente para el crecimiento de la actividad.

“En cierta forma nos favoreció porque vino mucha gente que no podía jugar al fútbol, se volcó a este deporte. Primero comenzaron a practicar, luego conocieron este deporte y muchos se involucraron de lleno. En principio, les pareció un deporte algo raro, pero la mayoría se terminó enganchando”, dijo al respecto.

Luego se refirió a la competencia propiamente dicha.

“El grupo sigue creciendo. Por ahora no contamos con un campo de juego propio, pero nos armamos una especia de cancha en el acceso al Balneario Maldonado para poder practicar. Igualmente, este domingo vamos a estar disputando el primer torneo local en las canchas de El Caldén (9 de Julio y Las Cotorras) y están todos invitados", se ilusionó.

"También estamos disfrutamos del Tour del Sudoeste, con escenarios que son un lujo como Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Monte Hermoso, entre otros”, contó.

En las redes sociales de Footgolf Bahía Blanca se puede encontrar toda la información para comenzar a despuntar este entretenido deporte.

“No se necesita más que una pelota número 5 y ganas de ir a caminar las canchas de golf. Una vez que entras, te desenchufas de todo porque los escenarios son hermosos”, resaltó Adrián.

“Uno que viene del fútbol competitivo, quiere ganar siempre. Pero si vas con la mentalidad de disfrutar a un espacio que es de los golfistas, la pasas muy bien porque es un hermoso deporte”, añadió.

--¿Hay pelotas que marcan la diferencia?

--Se puede jugar con cualquier pelota hay pelotas que son más específicas –por ejemplo la Jabulani del Mundial de Sudáfrica 2010-- que corren más y te dan más resultados.

--¿Qué tan importante es una buena pegada?

--Suma, pero es más importante la concentración o saber leer un campo de golf que pegarle fuerte o bien a una pelota. Todo suma, pero acá se pone en juego la estrategia y la cabeza.

--¿Y qué jugó al fútbol, marca diferencia?

--No. Dentro de los mejores del país, hay jugadores que no han jugado al fútbol. No es una condición que hayas tenido que ser futbolista para poder competir en este deporte. De hecho, hay golfistas que tienen mejores resultados que varios que jugaron al fútbol.

Embajadores

Entre los exfutbolistas que practican esta modalidad se encuentran Roberto “El Ratón” Ayala, quien militó en equipos como el Valencia de España y en la Selección argentina de Futbol. Actualmente es Embajador de la Asociación Argentina de FootGolf (AAFG).

Y a nivel local, se destaca la presencia del "Chiqui" Daniel Fernández, exfutbolista que le dio la primera estrella a Tiro Federal en la historia de la Liga del Sur. También seguirán ese camino más adelante Lucas Machain, Martín Poncetta y Enrique Gutiérrez, entre otros.

Ranking nacional 250

La armada bahiense

14-- Adrián Fernández.

21-- Elco Barra.

23-- Juan "Peta" Heiland.

38-- Fabián Gómez.

60-- Daniel "Chiqui" Fernández.

61-- Adrián "Cayu" Villagra.

75-- Fabio Revelante.

82-- Lucas Castro.

95-- Rodrigo Marchese.

98-- Nelson Bras.

142-- Maximiliano Barrios.

144-- Braian Ruiz.

187-- Cristian Ruiz.

209-- Bruno Marchese.