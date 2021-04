El día que "el paraíso tembló": la erupción del Volcán Puyehue y el terremoto más grande del siglo XX

Instalada desde el año 2000 en Villa La Angostura y maravillada por la belleza del lugar, la profesora y Licenciada en Letras Natalia Belenguer se propuso investigar, años atrás, sobre la identidad de ese pueblo, del bosque andino y de los bellísimos paisajes de la cordillera.

Nacida en Bahía Blanca en septiembre de 1969, Natalia trabajó en las escuelas medias de Bahía Blanca, Médanos, Argerich, Bariloche, La Angostura y, desde hace varios años, se desempeña como docente en el Instituto Superior de Formación Docente Nº3 de San Marín de los Andes.

"Hace 21 años que decidimos con mi pareja venir a vivir a Villa La Angostura. De a poco, al ir conociendo el bosque andino, al habitar día a día la zona cordillerana empecé a fascinarme con el paisaje y a preguntarme por las narrativas que daban identidad al pueblo. En la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer se estaba conformando un grupo de investigación de historia oral (Archivos del Sur) y participé con ellos de algunas entrevistas a pobladores de la región. Ahí escuché por primera vez sobre el terremoto de Valdivia del año 1960".

Para ese entonces, Natalia ya estaba trabajando en escuelas secundarias y tenía como estudiantes a hijos y nietos de antiguos pobladores.

"Y todos los relatos que traían a clase eran muy ricos en datos. Me daban ganas de conocer más. El tema del terremoto me interesó en particular por el hecho de que si bien la historia estaba viva y latente en el pueblo, no había casi registros del mismo. Me sedujo la idea de ver cómo lo había vivido cada poblador en su lugar y qué contaba sobre el mismo".

Y de a poco, entre anécdotas y testimonios el libro "El paraíso tembló" fue cobrando vida.

"El libro es de testimonios de pobladores de la región andina que vivieron el terremoto de 1960 (la mayoría de Villa La Angostura y Bariloche) con epicentro cerca de Valdivia, Chile . Fue el terremoto más grande del Siglo XX. Y trajo tsunamis en Chile, en las costas del Pacífico y erupciones volcánicas. Entre los volcanes que erupcionaron estuvo el Puyehue, que queda en línea recta a 40 KM de Villa La Angostura y que en 2011 también nos cubrió de cenizas", destacó.

El Volcán Puyehue (en mapuche: puye hue, ‘lugar de puyes, peces) es un volcán activo de 2240 msnm, ubicado en la cordillera de Los Andes, en la Región de Los Ríos, Chile, específicamente al norte del paso internacional Cardenal Samoré, en el límite este del parque nacional Puyehue, según consta en Wikipedia.

Por otra parte, Natalia conocía el trabajo que venían haciendo en el Museo del Puerto en Ingeniero White con los inmigrantes, algo que destaca como una labor "fantástica".

"Me pareció que integraban de manera excelente la historia en la vida cotidiana a través de encuentros con estudiantes, los proyectos como La Cocina del Puerto, etc. De hecho tomé de ellos la idea de invitar a los pobladores a la escuela y resultó que eran todos vecinos, amigos o parientes de los estudiantes. Hermosas experiencias", dice.

Según cuenta, al escuchar las vivencias del terremoto -de 9,5 en la escala de Richter, el más fuerte registrado hasta ahora en el siglo XX- la idea del paraíso turístico y geográfico se le fueron "resquebrajando".

"Esa tensión entre lo paradisíaco y un temblor que movía montañas y ponía a rezar a la gente porque pensaban en el fin del mundo, me pareció muy fértil para investigar y dejar registro. El hecho no tuvo el carácter de tragedia que se vivió en Chile, pero de todos modos fue muy particular, todo se trastocó en segundos y de eso nos hablan los testimonios".

Los entrevistados del libro son 31 y al mismo tiempo que hablan sobre el terremoto, dan cuenta de lo que era la vida en la zona cordillerana en aquellos años.

"Además incluyo hacia el final del libro, un apéndice con breves biografías de cada uno que podrían leerse como pequeñas novelas patagónicas. El trabajo me llevó varios años, con pausas importantes en el medio. Mientras iba diseñando la idea del libro, en 2008, ante la urgencia de mostrarles algo a los mismos entrevistados, armé un video muy casero y lo proyectamos en el centro de Convenciones de Villa la Angostura e invitamos a los pobladores y sus familias. También lo mostré en Bariloche y esos encuentros me confirmaron que era una historia viva. El diseño del libro es fundamental y estuvo a cargo de Carlos Mux. Él me ayudó mucho a cerrar el trabajo, porque en plena pandemia, íbamos y veníamos con ideas y muestras sobre cada detalle del diseño final del libro. La fotografía estuvo a cargo de Florencia Belenguer que con mucha paciencia y profesionalismo trabajó conmigo en la hemeroteca de la Biblioteca Rivadavia".

Muchos amigos y amigas de Natalia colaboraron en el armado y cierre del libro, que se editó por Editorial La Grieta de San Martín de los Andes y con un crédito del Iadep a través del Ministerio de las Culturas de Neuquén.

"Me impactó la intensidad que debe haber tenido el terremoto y la emoción con la que todos lo recordaron. Lo revivían en las entrevistas y trataba de quedarme un rato en sus casas hasta que se les pasara la emoción, hablar, de otras cosas. Los recuerdos eran muy fuertes. Todo ese paraíso geográfico parecía tambalear. Muchos dijeron que se comentaba que era el fin del mundo. En Chile fue una real tragedia. En la zona nuestra hubo solo dos muertos", recordó.

La mayoría participó con la lectura del texto, incentivando, haciendo sugerencias, aportando datos históricos, geográficos, etc. Gente de Bahía Blanca y de Villa la Angostura: Gerardo Ghioldi, Mercedes Palavecino, familiares de cada uno de los pobladores y pobladoras, Graciela Cros con su amorosa lectura, Sergio Raimondi con sus palabras en la contratapa del libro.

"Los lectores van a encontrar un libro de indiscutible identidad patagónica. Las voces de los pobladores se yuxtaponen con noticias periodísticas, imágenes, el discurso turístico, informes técnicos, y notas personales. En mi infancia cuando me hablaban de terremotos la idea me resultaba muy extraña y siempre pensaba cómo la gente sigue viviendo ahí, si saben que puede haber terremotos y de golpe hoy elegí vivir en una zona en la que en 1960 todo tembló".

Para quienes deseen adquirir el libro, se encuentra a la venta en las librerías Henry y Don Quijote de nuestra ciudad. Link para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=RztpzRPLP5g