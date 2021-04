El Inter, con Lautaro, se abrazó a la victoria y sacó más ventaja en la cima

Inter, con el delantero bahiense Lautaro Martínez de titular, dio hoy un gran paso hacia el título de la Serie A del fútbol italiano al vencer como visitante a Bologna por 1 a 0, en el marco de la 29na fecha, y sacarle ocho puntos de distancia a su escolta y clásico rival, Milan.



Inter suma 68 unidades y tiene un partido menos que Milan, que llegó a 60 tras su empate de hoy ante Sampdoria, 1 a 1.



Tercero quedó Atalanta, que superó 3-2 a Udinese (un gol de Roberto Pereyra para el perdedor), y cuarto, Juventus, que este sábado empató 2 a 2 el clásico con Torino.



El triunfo de Inter, en el que Lautaro Martínez jugó de entrada y fue reemplazado por el chileno Alexis Sánchez en el complemento, llegó con un gol del belga Romelu Lukaku (31m PT).

En Bologna no se alistó el punta bahiense Rodrigo Palacio.



Milan, en tanto, tenía la misión de superar al equipo genovés para meterle presión al puntero, pero acumuló su cuarto partido consecutivo sin ganar en casa y sólo cosechó un empate 1 a 1.



En un partido con seis argentinos en cancha, Atalanta se impuso en Bérgamo ante Udinese, cuyo descuento 1-2 lo consiguió Pereyra (ex River) a los 45 minutos de la primera parte.



El tucumano fue titular junto a sus compatriotas Juan Musso, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, en tanto Cristian Romero y José Luis Palomino jugaron desde el inicio en el local.



Por otra parte, en el clásico de Turín, Torino (con el defensor argentino Cristian Ansaldi como titular) igualó 2-2 con Juventus, que no tuvo ni en el banco de suplentes al cordobés Paulo Dybala, bajado de la convocatoria por no respetar el toque de queda en Italia y asistir a una reunión clandestina en la casa de Weston McKennie.

Por su parte, el zaguero bahiense Germán Pezzella fue titular en Fiorentina, que empató ante Genoa 1 a 1.



Resultados



Milan 1 (Hauge)-Sampdoria 1 (Quagliarella); Atalanta 3 (Muriel 2 y Zapata)-Udinese 2 (Pereyra y Larsen); Benevento (Adolfo Gaich) 2 (Glik e Ionita)-Parma 2 (Kurtic y Man); Cagliari (ingresó Giovanni Simeone) 0-Hellas Verona 2 (Barak y Lasagna); Genoa 1 (Destro)-Fiorentina (Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella) 1 (Vlahovic).



Lazio (Joaquín Correa, expulsado) 2 (Lazzari y Caicedo)-Spezia 1 (Verde); Napoli 4 (Insigne, Osimhen, Mertens y Di Lorenzo)-Crotone 3 (Simy 2 y Messias) y Sassuolo 2 (Traore y Raspadori)-Roma 2 (Pellegrini y Peres); Torino 2 (Sanabria 2)-Juventus 2 (Chiesa y Cristiano Ronaldo); Bologna 0 - Inter 1 (Lukaku).



Posiciones

Inter 68 puntos; Milan 60; Atalanta 58; Napoli 56; Juventus 56; Lazio 52; Roma 51; Hellas Verona 41; Sassuolo 40; Sampdoria 36; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 32; Fiorentina y Benevento 30; Spezia 29; Torino 24; Cagliari 22; Parma 20 y Crotone 15.