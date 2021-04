Esteban Bullrich tiene ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular

El senador nacional Esteban Bullrich informó hoy que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular de manera progresiva.

“Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición”, aseguró a través de una carta que envió a las autoridades de la Cámara Alta, al tiempo que señaló que esta enfermedad fue la que le provocó problemas en el habla y adelantó que seguirá ocupando su banca: “No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”.



La carta completa del senador

En diciembre del año pasado, Bullrich había revelado que padecía una enfermedad luego de que se lo viera hablar con dificultad durante el debate por la legalización del aborto: “Se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien”, detalló en aquel momento.

Fue entonces que el legislador contó que “el estrés” de ese año, lo “afectó especialmente” y le produjo una “disartria”, que es “un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales”. De hecho, hace un mes, el exministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri admitía que tenía que “aprender a hablar de nuevo”.

En las últimas horas, previo a informar al Senado, compartió la noticia con parte de su familia: “Es difícil transmitir malas noticias pero compartirlas nos alivia. Así que ahí va. Luego de muchos estudios y consultas, hemos diagnosticado que lo que tengo es una enfermedad degenerativa de la familia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Fue una noticia dura que duele pero gracias a la compañía de mi familia, amigos -de todos ustedes- y a Dios, estoy en paz. Listo para encarar lo que venga, disfrutando el día a día de esta vida maravillosa que vivo. Esta es otra oportunidad. Agradezco tanto sus oraciones, apoyo, mensajes e infinitas muestras de cariño. Gracias muchas gracias. Beso grande para todos”. (Infobae y La Nueva.)