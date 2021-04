Los bahienses que tomaron caminos diferentes ante la situación en Francia

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Al principio Italia, pero luego Francia se convirtió en uno de los sitios más afectados por la pandemia de coronavirus. Allí, dos bahienses que desde hace años venían compitiendo en el rugby de ascenso, tomaron caminos diferentes ante la falta de competencia oficial (tan sólo 10 partidos oficiales para sus clubes, desde enero de 2020 a la fecha).

Por un lado el centro Juan Pablo Pietrelli, quien regresó a nuestra ciudad por la inactividad oficial, aunque todavía bajo contrato con Saint Jean de Luz, equipo del Federal 1. En cambio el apertura Bruno Mantovani se quedó en Casteljalaux, a pesar del parate, porque aceptó una oferta laboral dentro de su club (US Casteljalaux, de Federal 3).

“Estando en Francia, en el último tiempo, el toque de queda nos permitía entrenar de tres a seis de la tarde haciendo parte de musculación y física. Los fines de semana no jugábamos por la pandemia y porque en el Federal 1 muchos clubes no pueden pagar los testeos rutinarios de lunes y viernes. Entonces se cancelaron demasiados partidos por casos de Covid. Al final la Federación Francesa anuló la competencia y como muchos estamos con contratos, seguimos entrenando. Pero al haber abierto un café en Alsina, acá en Bahía, decidí volver para tener tiempo para trabajar y estar con mis socios”, dijo Pietrelli, de 29 años.

En Sportiva, su club de origen, se ilusionan. Pero de momento es difícil que el centro se vuelva a poner la casaca blanca.

“El vínculo con Saint Jean de Luz está activo. A fines de junio tendríamos que reunirnos para renegociar. Lo único que pedí fue un permiso para volver a Bahía ante el panorama con el Covid. Acá también entreno y además trabajo en el emprendimiento personal con otros amigos del rugby. No puedo jugar acá, pero la verdad es que tengo bastantes ganas de pegar la vuelta y estabilizarme después de seis años en Europa. Todavía me queda una temporada de contrato, porque firmé uno más uno. Y después de haber jugado diez fechas, se activa automáticamente el segundo acuerdo. Pero de momento tendré que volver a Francia. La vuelta definitiva a la Argentina veremos si es este año o el otro”, afirmó El Ruso.

En todo 2020 logró disputar seis partidos antes de una operación de ligamentos cruzados posterior de la rodilla izquierda y de meniscos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Me operé en marzo del año pasado. Estuve dos meses internado en el centro de alto rendimiento europeo (CERS) donde se recuperan todos los jugadores profesionales franceses, haciendo el posoperatorio. Salió todo perfecto. Cuando llegué a mi casa estaba en condiciones impecables después de dos meses y medio de operación. Pero con la pandemia no pude volver al ritmo de rugby, a pesar que en los partidos que pude jugar tuve buen rendimiento. Creo que hice cuatro tries, con casi ochenta minutos jugados en cada uno. Al haber sido uno de los pocos del plantel con contrato profesional, la exigencia fue mayor. Estaba a buen nivel físico y bastante preparado. Después lo único que pasó fue la pandemia. Tuve opciones de ir a jugar a ProD2, pero no me convencieron y decidí quedarme en Saint Jean de Luz”, agregó.

Bruno Mantovani (abajo, primero desde la derecha), junto a formativas y entrenadores de US Casteljalaux.

"Panorama sombrío"

Entre el 20 de septiembre y 25 de octubre de 2020, US Casteljalaux jugó cuatro encuentros (3 ganados y una derrota). Y eso fue todo, también, para Bruno Mantovani.

El bahiense, quien a diferencia de Pietrelli integra una categoría de ascenso inferior en la pirámide, pudo continuar en Francia al aceptar un trabajo que le ofreció el club.

“Acá seguimos sin actividad. En la zona donde estoy está tranquilo, pero muy afectado el resto de Francia. Está todo cerrado. Hay otra vez como un confinamiento, algo más leve que en la primera ola, pero confinamiento al fin. En lo personal estoy trabajando como responsable de toda la formación del club. El año pasado hice un curso todo el año y estoy con eso, además de seguir siendo jugador”, contó Mantovani.

Mantuvani, durante uno de los escasos partidos que tuvo US Casteljalaux.

"De octubre (del año pasado) a acá no hubo nada más... Algunos entrenamientos, pero se volvió a cortar. Y en ninguna categoría del Federal, amateur y semiamateur. Sólo siguen jugando los profesionales. En lo que respecta a mi rol de coordinador de la formación, pudimos seguir con las infantiles. Participo en los entrenamientos pero no tengo ninguna categoría a cargo sino que estoy como responsable de la formación”, agregó.

El ex Argentino, apertura de 34 años, es realista mirando al futuro.

"El panorama es bastante sombrío. Con todo esto muchos sponsors se van del club, lo mismo la gente que viene a colaborar o participar ad honorem. Con un año y medio casi que llevamos de parate, la gente fue desapareciendo del club. Y mucho peor los chicos que dejaron de jugar", afirmó.