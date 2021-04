El básquetbol y el fútbol acaparan la agenda deportiva del viernes

Básquetbol

- Continuarán los cuartos de final de la Liga Nacional, con dos partidos:

15.30, Instituto 0 vs 1 San Lorenzo

18.00, San Martín 0 vs 1 Regatas

- Siete encuentros le darán vida a la jornada de NBA:

20.30, Hawks vs Heat

20.30, Nets vs Celtics

21.00, Hornets vs Cavaliers

21.00, Rockets vs Clippers

21.00, Thunder vs Wizards

23.00, Warriors vs Nuggets (Facundo Campazzo)

23.00, Trail Blazers vs Grizzlies

Fútbol

- La tercera fecha del Federal A se pondrá en marcha hoy con un duelo:

17.00, Estudiantes SL vs Cipolletti

- Con un partido adelantado, se pone en marcha hoy la undécima fecha de la copa de la Liga Profesional:

21.15, Godoy Cruz vs Central Córdoba

- El torneo de primera femenino de AFA también tendrá hoy un juego, por la cuarta fecha:

15.00, Boca v Lanús

- Además, habrá un encuentro por la Premier League:

16.00, Arsenal vs Everton